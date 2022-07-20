https://tr.sputniknews.com/20220720/kadro-disi-kalan-serdar-saatci-besiktas-ile-yasayan-herkesten-ozur-dilerim-1058932889.html

Kadro dışı kalan Serdar Saatçı: Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim

Kadro dışı kalan Serdar Saatçı: Beşiktaş ile yaşayan herkesten özür dilerim

Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı, hazırlık maçında oyundan alınmasıyla başlayan sürecin ardından Beşiktaş camiasından özür diledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T15:34+0300

2022-07-20T15:34+0300

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beşiktaş

spor

özür

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Beşiktaş’ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği yetersiz performansın ardından Valerien Ismael tarafından oyundan alınmış ve buna tepki gösterdi. Ardından kadro dışı bırakılan Saatçı, özür diledi.Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada genç futbolcu, şu ifadelere yer verdi:"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum.Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman şerefinle oyna hakkınla kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah-beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım.Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi’den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş’ta çalışan ve Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim."Bu arada Serdar Saatçı, Ismael tarafından İspanya'da yapılacak kampın kadrosuna dahil edilmedi.

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beşiktaş, özür