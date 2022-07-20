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Kardeşi, ağabeyinden şikayetçi oldu: Babama koronavirüs bulaştırdı
Kardeşi, ağabeyinden şikayetçi oldu: Babama koronavirüs bulaştırdı
Ankara’da Yılmaz Balıkçıoğlu, 88 yaşındaki babasına Kovid-19 bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikayetçi oldu ve hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:58+0300
2022-07-20T11:15+0300
koronavirüs
ankara
koronavirüs
dava
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Ankara’da Ömer Balıkçıoğlu (66) 21 Ocak tarihinde solunum enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan, 88 yaşındaki babası Ahmet Balıkçıoğlu ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam etti. Ahmet Balıkçıoğlu’nun kızı Nebahat Ç., diğer kardeşi Yılmaz Balıkçıoğlu’nu (51) 27 Ocak günü arayarak babasının durumunun iyi olmadığını, ağabeyleri Ömer Balıkçıoğlu’nun da rahatsızlığının ağırlaştığını ve ayrıca kendisinin de semptom göstermeye başladığını söyleyerek yardım istedi. Yılmaz Balıkçıoğlu, 28 Ocak’ta babası ve iki kardeşinin birlikte yaşadığı eve gitti. Hastaneyi arayarak, sağlık görevlilerini çağırdı.3’ü de pozitif çıktıYapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri baba Balıkçıoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına karar verdi. Yapılan testler sonucu baba ve kızın Kovid-19 hastalığına yakalandığı kesinleşti. Ömer Balıkçıoğlu’nun da aynı hastalığa yakalandığı 31 Ocak günü netlik kazandı ve hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Balıkçıoğlu hem babası ve kız kardeşinin hem de ağabeyinin hastanede refakatçisi olarak kaldı. Baba Ahmet Balıkçıoğlu, 12 Nisan günü Kovid-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybederken, diğer hastalar Ömer Balıkçıoğlu ve kız Kardeş Nebahat Ç. tedavilerinin ardından evlerine döndü.Ağabeyin ifadesi alınacakÖlüm olayının ardından Yılmaz Balıkçıoğlu, hastalığı babasına bulaştıran kişinin ağabeyi Ömer Balıkçıoğlu olduğunu savunarak avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 6 Haziran tarihli şikâyet dilekçesinde, Ömer Balıkçıoğlu’nun, ‘bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şikâyet dilekçesinde, “Ömer Balıkçıoğlu’nun eyleminin bilinçli taksir suretiyle 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu’nun ölümüne sebep olduğu açıktır” iddiasına yer verilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Şikâyet edilenin Kovid-19 semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, önlem almaması suçun tek faili olduğunu ispatlamaktadır. Kovid-19 semptomları gösteren şüphelinin gerekli tedbir alma ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu ile ikametine devam etmesi ve sonucunda ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle şüpheli hakkındaki nitelikli taksirle öldürme suçundan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”Hürriyet'te yer alan habere göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık şüpheli Ömer Balıkçıoğlu’nun ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.
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ankara, koronavirüs, dava

Kardeşi, ağabeyinden şikayetçi oldu: Babama koronavirüs bulaştırdı

10:58 20.07.2022 (güncellendi: 11:15 20.07.2022)
© AAOmicron Varyantı - Koronavirüs - Kovid-19 - Hastane
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Kovid-19 - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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Ankara’da Yılmaz Balıkçıoğlu, 88 yaşındaki babasına Kovid-19 bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikayetçi oldu ve hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlatılmasını istedi. Savcılık, ağabeyin ifadesinin alınması için talimat yazdı.
Ankara’da Ömer Balıkçıoğlu (66) 21 Ocak tarihinde solunum enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan, 88 yaşındaki babası Ahmet Balıkçıoğlu ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam etti. Ahmet Balıkçıoğlu’nun kızı Nebahat Ç., diğer kardeşi Yılmaz Balıkçıoğlu’nu (51) 27 Ocak günü arayarak babasının durumunun iyi olmadığını, ağabeyleri Ömer Balıkçıoğlu’nun da rahatsızlığının ağırlaştığını ve ayrıca kendisinin de semptom göstermeye başladığını söyleyerek yardım istedi. Yılmaz Balıkçıoğlu, 28 Ocak’ta babası ve iki kardeşinin birlikte yaşadığı eve gitti. Hastaneyi arayarak, sağlık görevlilerini çağırdı.

3’ü de pozitif çıktı

Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri baba Balıkçıoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına karar verdi. Yapılan testler sonucu baba ve kızın Kovid-19 hastalığına yakalandığı kesinleşti. Ömer Balıkçıoğlu’nun da aynı hastalığa yakalandığı 31 Ocak günü netlik kazandı ve hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Balıkçıoğlu hem babası ve kız kardeşinin hem de ağabeyinin hastanede refakatçisi olarak kaldı. Baba Ahmet Balıkçıoğlu, 12 Nisan günü Kovid-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybederken, diğer hastalar Ömer Balıkçıoğlu ve kız Kardeş Nebahat Ç. tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Ağabeyin ifadesi alınacak

Ölüm olayının ardından Yılmaz Balıkçıoğlu, hastalığı babasına bulaştıran kişinin ağabeyi Ömer Balıkçıoğlu olduğunu savunarak avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 6 Haziran tarihli şikâyet dilekçesinde, Ömer Balıkçıoğlu’nun, ‘bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Şikâyet dilekçesinde, “Ömer Balıkçıoğlu’nun eyleminin bilinçli taksir suretiyle 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu’nun ölümüne sebep olduğu açıktır” iddiasına yer verilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Şikâyet edilenin Kovid-19 semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, önlem almaması suçun tek faili olduğunu ispatlamaktadır. Kovid-19 semptomları gösteren şüphelinin gerekli tedbir alma ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu ile ikametine devam etmesi ve sonucunda ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle şüpheli hakkındaki nitelikli taksirle öldürme suçundan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”
Hürriyet'te yer alan habere göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık şüpheli Ömer Balıkçıoğlu’nun ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.
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