https://tr.sputniknews.com/20220720/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-12-yarali--1058919045.html
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:24+0300
2022-07-20T11:24+0300
2022-07-20T11:24+0300
yaşam
kayseri
malatya
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İstanbul’dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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kayseri, malatya
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
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Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.
İstanbul’dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.