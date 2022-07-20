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https://tr.sputniknews.com/20220720/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-12-yarali--1058919045.html
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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İstanbul’dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

11:24 20.07.2022
© FotoğrafKayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Fotoğraf
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Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.
İstanbul’dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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