https://tr.sputniknews.com/20220720/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-12-yarali--1058919045.html

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:24+0300

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yaşam

kayseri

malatya

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İstanbul’dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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kayseri, malatya