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KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
https://tr.sputniknews.com/20220330/bakan-ozer-2021-kpss-atamasi-elbette-olacak-1055152917.html
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ösym, kpss, sınav

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

10:12 20.07.2022 (güncellendi: 10:27 20.07.2022)
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Fotoğraf : ÖSYM
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ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Bakan Özer: 2021 KPSS ataması elbette olacak
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