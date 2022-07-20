https://tr.sputniknews.com/20220720/kpss-20221-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1058917274.html
KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:12+0300
2022-07-20T10:12+0300
2022-07-20T10:27+0300
türkiye
ösym
kpss
sınav
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ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
https://tr.sputniknews.com/20220330/bakan-ozer-2021-kpss-atamasi-elbette-olacak-1055152917.html
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ösym, kpss, sınav
KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
10:12 20.07.2022 (güncellendi: 10:27 20.07.2022) Abone ol
ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM
’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.