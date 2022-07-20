https://tr.sputniknews.com/20220720/kpss-20221-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1058917274.html

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ösym

kpss

sınav

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ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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ösym, kpss, sınav