https://tr.sputniknews.com/20220720/kutahyada-ilginc-kaza-calinan-motosikletiyle-carpisti-1058913506.html
Kütahya’da ilginç kaza: Çalınan motosikletiyle çarpıştı
Kütahya’da ilginç kaza: Çalınan motosikletiyle çarpıştı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T06:15+0300
2022-07-20T06:15+0300
2022-07-20T06:30+0300
türkiye
kütahya
hırsızlık
motosiklet
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Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69) yönetimindeki 43 HE 253 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi'nde M.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin kazaya karışan plakasız motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede, otomobil sürücüsü Güneş'in önceki gün evinin önünden çalınan motosikleti olduğu tespit edildi.Süleyman Güneş, gazetecilere, pazara gitmek için otomobiliyle evden çıktığını, 3 Eylül Caddesi'ne döndüğü sırada bir motosikletin kendi aracına çarptığını söyledi.Çarpıştığı motosikletin bir gün önce çalınan motosikleti olduğunun anlaşıldığını belirten Güneş, "Motosikletim gece evin önünden çalınmıştı. Sonra çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." diye konuştu.Motosikleti çaldığı öne sürülen M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
türkiye
kütahya
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kütahya, hırsızlık, motosiklet
Kütahya’da ilginç kaza: Çalınan motosikletiyle çarpıştı
06:15 20.07.2022 (güncellendi: 06:30 20.07.2022) Abone ol
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69) yönetimindeki 43 HE 253 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi'nde M.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazaya karışan plakasız motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede, otomobil sürücüsü Güneş'in önceki gün evinin önünden çalınan motosikleti olduğu tespit edildi.
Süleyman Güneş, gazetecilere, pazara gitmek için otomobiliyle evden çıktığını, 3 Eylül Caddesi'ne döndüğü sırada bir motosikletin kendi aracına çarptığını söyledi.
Çarpıştığı motosikletin bir gün önce çalınan motosikleti olduğunun anlaşıldığını belirten Güneş, "Motosikletim gece evin önünden çalınmıştı. Sonra çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." diye konuştu.
Motosikleti çaldığı öne sürülen M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.