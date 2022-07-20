https://tr.sputniknews.com/20220720/kutsinin-esi-sibel-ulker-1-yili-askin-suredir-siddete-ugruyorum-1058948300.html

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: 1 yılı aşkın süredir şiddete uğruyorum

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: 1 yılı aşkın süredir şiddete uğruyorum

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, bir yılı aşkın süredir eşinden şiddet gördüğünü söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T22:56+0300

2022-07-20T22:56+0300

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yaşam

kutsi

eş

kadına şiddet

şiddet

darp

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Kutsi, geçen yıl başrolünde yer aldığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le Gaziantep’te evlenmişti. Sibel Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şiddete uğradığını söyledi.Sosyal medya hesabından Kutsi'yi takipten çıkaran Ülker şu açıklamayı yaptı:"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

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kutsi, eş, kadına şiddet, şiddet, darp