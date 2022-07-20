Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220720/kutsinin-esi-sibel-ulker-1-yili-askin-suredir-siddete-ugruyorum-1058948300.html
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: 1 yılı aşkın süredir şiddete uğruyorum
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: 1 yılı aşkın süredir şiddete uğruyorum
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, bir yılı aşkın süredir eşinden şiddet gördüğünü söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:56+0300
2022-07-20T22:56+0300
yaşam
kutsi
kadına şiddet
şiddet
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058948454_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e847901fecab11763bcf6ba0dcda1472.jpg
Kutsi, geçen yıl başrolünde yer aldığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le Gaziantep’te evlenmişti. Sibel Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şiddete uğradığını söyledi.Sosyal medya hesabından Kutsi'yi takipten çıkaran Ülker şu açıklamayı yaptı:"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."
https://tr.sputniknews.com/20211224/ozcan-deniz-ve-feyza-aktanin-velayet-davasinda-karar-3-yasindaki-cocugun-velayeti-anneye-verildi-1052087310.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058948454_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9665ae539812adc9d263f113cefd417b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kutsi, eş, kadına şiddet, şiddet, darp

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: 1 yılı aşkın süredir şiddete uğruyorum

22:56 20.07.2022
© DHAKutsi - Sibel Ülker
Kutsi - Sibel Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, bir yılı aşkın süredir eşinden şiddet gördüğünü söyledi.
Kutsi, geçen yıl başrolünde yer aldığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le Gaziantep’te evlenmişti. Sibel Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şiddete uğradığını söyledi.
Sosyal medya hesabından Kutsi'yi takipten çıkaran Ülker şu açıklamayı yaptı:
"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."
Feyza Aktan-Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
YAŞAM
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi
24 Aralık 2021, 16:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала