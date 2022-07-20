https://tr.sputniknews.com/20220720/lavrov-ukraynayi-silahlandiran-abd-ve-ingiltere-rusya-ile-avrupayi-carpistirmak-istiyor-1058921730.html

Lavrov: Ukrayna’yı silahlandıran ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istiyor

Lavrov: Ukrayna’yı silahlandıran ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istediğini söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:54+0300

2022-07-20T11:54+0300

2022-07-20T12:26+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

nato

abd

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_48710ee27871a01c92ff99b4517372bb.jpg

RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a röportaj veren Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yürütmesine olanak vermeyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.Lavrov, ayrıca Ukrayna’nın herhangi bir yapıcı adım atmasının engellendiğini kaydetti.Avrupa’daki enerji sorunu ile ilgili konuşan Lavrov, bundan dolayı mutluluk duymayacaklarını, ancak çok da endişelenmeyeceklerini belirtti.Rus bakan, Brüksel’in dayattığı taleplerin AB ülkelerini rahatsız etmeye başladığını dile getirdi.‘Zelenskiy çok hızlı fikir değiştiriyor’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış sloganı ile iktidara geldiğini, ülkesine barış getireceğini ve Rusça konuşanların haklarına saygı göstereceğini belirten Lavrov, şu anda durumun farklı olduğunu kaydetti.Lavrov, “Kendisi bir oyuncu, evet. Stanislavski sisteminden. Çok hızlı fikir değiştiriyor” dedi.‘Nükleer bir savaşın kazananı olmaz’Lavrov, Rusya’nın nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı görüşüne sahip olduğunu, nükleer savaşla ilgili hiçbir açıklamanın kendileri tarafından ortaya atılmadığını belirtti.‘Şu anda Ukrayna ile görüşmenin manası yok’Batılı politikacıların Kiev’in savaş meydanında kazanması ve şu anda müzakerelere gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Lavrov, böyle bir ortamda görüşmenin manası olmadığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220718/cin-medyasi-uyardi-avrupa-rusya-karsiti-siyaset-yuzunden-catismalara-suruklenebilir-1058848812.html

rusya

avrupa birliği

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, rusya, avrupa birliği, nato, abd, ingiltere