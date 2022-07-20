https://tr.sputniknews.com/20220720/lavrov-ukraynayi-silahlandiran-abd-ve-ingiltere-rusya-ile-avrupayi-carpistirmak-istiyor-1058921730.html
Lavrov: Ukrayna’yı silahlandıran ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istiyor
Lavrov: Ukrayna’yı silahlandıran ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istediğini söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:54+0300
2022-07-20T11:54+0300
2022-07-20T12:26+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
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avrupa birliği
nato
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RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a röportaj veren Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yürütmesine olanak vermeyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.Lavrov, ayrıca Ukrayna’nın herhangi bir yapıcı adım atmasının engellendiğini kaydetti.Avrupa’daki enerji sorunu ile ilgili konuşan Lavrov, bundan dolayı mutluluk duymayacaklarını, ancak çok da endişelenmeyeceklerini belirtti.Rus bakan, Brüksel’in dayattığı taleplerin AB ülkelerini rahatsız etmeye başladığını dile getirdi.‘Zelenskiy çok hızlı fikir değiştiriyor’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış sloganı ile iktidara geldiğini, ülkesine barış getireceğini ve Rusça konuşanların haklarına saygı göstereceğini belirten Lavrov, şu anda durumun farklı olduğunu kaydetti.Lavrov, “Kendisi bir oyuncu, evet. Stanislavski sisteminden. Çok hızlı fikir değiştiriyor” dedi.‘Nükleer bir savaşın kazananı olmaz’Lavrov, Rusya’nın nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı görüşüne sahip olduğunu, nükleer savaşla ilgili hiçbir açıklamanın kendileri tarafından ortaya atılmadığını belirtti.‘Şu anda Ukrayna ile görüşmenin manası yok’Batılı politikacıların Kiev’in savaş meydanında kazanması ve şu anda müzakerelere gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Lavrov, böyle bir ortamda görüşmenin manası olmadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cin-medyasi-uyardi-avrupa-rusya-karsiti-siyaset-yuzunden-catismalara-suruklenebilir-1058848812.html
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sergey lavrov, rusya, avrupa birliği, nato, abd, ingiltere
Lavrov: Ukrayna’yı silahlandıran ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istiyor
11:54 20.07.2022 (güncellendi: 12:26 20.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istediğini söyledi.
RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a röportaj veren Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yürütmesine olanak vermeyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.
Lavrov, ayrıca Ukrayna’nın herhangi bir yapıcı adım atmasının engellendiğini kaydetti.
Avrupa’daki enerji sorunu ile ilgili konuşan Lavrov, bundan dolayı mutluluk duymayacaklarını, ancak çok da endişelenmeyeceklerini belirtti.
Rus bakan, Brüksel’in dayattığı taleplerin AB ülkelerini rahatsız etmeye başladığını dile getirdi.
‘Zelenskiy çok hızlı fikir değiştiriyor’
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış sloganı ile iktidara geldiğini, ülkesine barış getireceğini ve Rusça konuşanların haklarına saygı göstereceğini belirten Lavrov, şu anda durumun farklı olduğunu kaydetti.
Lavrov, “Kendisi bir oyuncu, evet. Stanislavski sisteminden. Çok hızlı fikir değiştiriyor” dedi.
‘Nükleer bir savaşın kazananı olmaz’
Lavrov, Rusya’nın nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı görüşüne sahip olduğunu, nükleer savaşla ilgili hiçbir açıklamanın kendileri tarafından ortaya atılmadığını belirtti.
‘Şu anda Ukrayna ile görüşmenin manası yok’
Batılı politikacıların Kiev’in savaş meydanında kazanması ve şu anda müzakerelere gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Lavrov, böyle bir ortamda görüşmenin manası olmadığını kaydetti.