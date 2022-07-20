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https://tr.sputniknews.com/20220720/mali-bm-sozcusunu-sinir-disi-ediyor-1058946394.html
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:09+0300
2022-07-20T22:09+0300
dünya
mali
bm
birleşmiş milletler (bm)
sözcü
sınır dışı
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Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin yaptığı paylaşımları nedeniyle Olivier Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.Açıklamada, Sözcü Salgado'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.Ne olmuştu?Salgado, sosyal medyada gözaltına alınan askerlere ilişkin Mali otoritelerine bilgi verildiğini paylaşmıştı.Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, görev emri olmaksızın savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek paralı askerler olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/bmden-malide-132-sivilin-oldugu-saldirilara-iliskin-sorusturma-1057734161.html
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mali, bm, birleşmiş milletler (bm), sözcü, sınır dışı

Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

22:09 20.07.2022
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı aldı.
Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin yaptığı paylaşımları nedeniyle Olivier Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Sözcü Salgado'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Ne olmuştu?

Salgado, sosyal medyada gözaltına alınan askerlere ilişkin Mali otoritelerine bilgi verildiğini paylaşmıştı.
Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, görev emri olmaksızın savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek paralı askerler olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.
Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.
Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.
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