https://tr.sputniknews.com/20220720/mali-bm-sozcusunu-sinir-disi-ediyor-1058946394.html

Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T22:09+0300

2022-07-20T22:09+0300

2022-07-20T22:09+0300

dünya

mali

bm

birleşmiş milletler (bm)

sözcü

sınır dışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg

Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin yaptığı paylaşımları nedeniyle Olivier Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.Açıklamada, Sözcü Salgado'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.Ne olmuştu?Salgado, sosyal medyada gözaltına alınan askerlere ilişkin Mali otoritelerine bilgi verildiğini paylaşmıştı.Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, görev emri olmaksızın savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek paralı askerler olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/bmden-malide-132-sivilin-oldugu-saldirilara-iliskin-sorusturma-1057734161.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mali, bm, birleşmiş milletler (bm), sözcü, sınır dışı