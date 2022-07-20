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Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:24+0300
2022-07-20T23:24+0300
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Edinilen bilgiye göre Meksika Jalisco'daki toplu mezar, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi. Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.Toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220322/iraktaki-toplu-mezardan-143-kisiye-ait-ceset-kalintisi-cikarildi-1054934483.html
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mezar, toplu mezar, meksika, jalisco

Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

23:24 20.07.2022
© AFP 2022Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı.
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre Meksika Jalisco'daki toplu mezar, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi.
Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.
Toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.
Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
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