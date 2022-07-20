https://tr.sputniknews.com/20220720/merkez-bankasi-rezervleri-987-milyar-dolara-geriledi-1058938572.html

Merkez Bankası rezervleri 98.7 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 98.7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 milyar 651 milyon... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T18:07+0300

2022-07-20T18:07+0300

2022-07-20T18:12+0300

ekonomi

merkez bankası

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.

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merkez bankası