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https://tr.sputniknews.com/20220720/mersin-valiliginden-uyari-ikaz-alarm-ve-siren-testleri-yapilacak-panige-kapilmayin-1058927791.html
Mersin Valiliği'nden uyarı: İkaz alarm ve siren testleri yapılacak, paniğe kapılmayın
Mersin Valiliği'nden uyarı: İkaz alarm ve siren testleri yapılacak, paniğe kapılmayın
Mersin'de kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinde deneme amaçlı test çalışması yapılacağı belirtilerek, bahse konu uygulamalar nedeniyle... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:40+0300
2022-07-20T13:53+0300
türkiye
mersin valiliği
siren
tatbikat
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Mersin Valiliği'nden yapılan duyuruda, il genelinde kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinden, kurulan sistemleri denemek maksadıyla, 'düşman hava saldırıları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet ve acil durumlara ilişkin haberler' hakkında 30 Ağustos tarihine kadar, yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda, sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.Ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj, AFAD mobil uygulaması ve sosyal medyadan da test ve deneme duyuruları yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın, belirtilen tarihler arasında ikaz alarm ve siren sistemleri üzerinden gelecek siren sesleri, sesli anons, kısa mesaj gibi duyurular yapıldığında, bahse konu uygulamalar deneme mahiyetinde olduğundan paniğe kapılmamaları önemle duyurulur" denildi.
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mersin valiliği, siren, tatbikat

Mersin Valiliği'nden uyarı: İkaz alarm ve siren testleri yapılacak, paniğe kapılmayın

13:40 20.07.2022 (güncellendi: 13:53 20.07.2022)
© TwitterMersin Valiliği
Mersin Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Twitter
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Mersin'de kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinde deneme amaçlı test çalışması yapılacağı belirtilerek, bahse konu uygulamalar nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmamaları istenildi.
Mersin Valiliği'nden yapılan duyuruda, il genelinde kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinden, kurulan sistemleri denemek maksadıyla, 'düşman hava saldırıları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet ve acil durumlara ilişkin haberler' hakkında 30 Ağustos tarihine kadar, yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda, sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.
Ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj, AFAD mobil uygulaması ve sosyal medyadan da test ve deneme duyuruları yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın, belirtilen tarihler arasında ikaz alarm ve siren sistemleri üzerinden gelecek siren sesleri, sesli anons, kısa mesaj gibi duyurular yapıldığında, bahse konu uygulamalar deneme mahiyetinde olduğundan paniğe kapılmamaları önemle duyurulur" denildi.
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