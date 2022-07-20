MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı
19:37 20.07.2022 (güncellendi: 19:47 20.07.2022)
© İHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
© İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin kurtarıldığını bildirerek, o ana ait görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde yasadışı göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.''
1️⃣ Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, 18 Temmuz’da Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. pic.twitter.com/3bPRSqM8Ua— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2022