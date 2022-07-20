MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı

© İHA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.