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MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin kurtarıldığını bildirerek, o ana ait görüntüleri... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T19:37+0300
2022-07-20T19:47+0300
türkiye
iha
insansız hava aracı (iha)
yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb)
sahil güvenlik
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde yasadışı göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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iha, insansız hava aracı (iha), yunanistan, milli savunma bakanlığı (msb), sahil güvenlik

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı

19:37 20.07.2022 (güncellendi: 19:47 20.07.2022)
© İHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin kurtarıldığını bildirerek, o ana ait görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde yasadışı göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.''
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