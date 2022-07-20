https://tr.sputniknews.com/20220720/munzur-festivaline-gelen-yasaga-macoglundan-tepki-kabul-etmiyoruz-1058943813.html
Munzur Festivali’ne gelen yasağa Maçoğlu'ndan tepki: Kabul etmiyoruz
Munzur Festivali’ne gelen yasağa Maçoğlu'ndan tepki: Kabul etmiyoruz
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinliklerin valilik tarafından yasaklanmasına tepki... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:53+0300
2022-07-20T21:53+0300
2022-07-20T22:00+0300
akşam postasi
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Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinlikler valilik tarafından yasaklandı.Yasak için 5 gerekçe gösterildiğini açıklayan Tunceli’nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postasına konuştu. Maçoğlu, “Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz” dedi."Munzur Festivali’nin yasaklanmasına 5 sebep gösteriyorlar. Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin sahne almasıyla ilgili. Bununla birlikte doğa katliamına ve madenlere karşı yürüyüş yapılacaktı ki bu yürüyüş 20 yıldır yapılıyordu. Festival açılışı yapılırken vatandaşlar şehirde toplanıyor ve açılış yerine yürüyerek gidiyorlardı" diyen Maçoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar gününde de 1 Mayıs’ta da Nevruz’da da aynı yerde yürüyoruz. İptal etmek için insanların birbirleriyle karşı karşıya gelmesi kavga çıkmış olmuş olması gerekir" ifadesini kullandı.Böyle bir baskı görmedik'Bu meselelerde bizi toplumla gerginleştirmek istiyorlar gibi bir çalışma olduğunu düşünüyorum'Maçoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:'Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik'"Valiliğe ilettiğimiz taleplerde şehre alınmalarını istedik çünkü insanlar bir şehirden başka bir şehre gitme özgürlüğüne sahiptir" diye devam eden Maçoğlu, "Sahne iptal ise sahneye çıktığı anda tutanak tutarsınız ama şehre sokmamak çok ayıptır. Arkadaşlarımızı bırakacaklarını düşünüyoruz ve bir yasağı bile kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik" diye ekledi.Kilometrelerce kuyruk varFestival için Tunceli'ye 113 bin aracın giriş yaptığını beliren Fatih Mehmet Maçoğlu, şu bilgileri verdi:Ne olmuştu?Tunceli Valiliği tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda stadyumun ve yurtların tahsis edilmeyeceği, Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserlerinin uygun görülmediği ve yozlaşmaya yönelik yapılacak olan yürüyüşün yapılamayacağı bildirilmişti.
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
fatih mehmet maçoğlu, tunceli, munzur, munzur kültür ve doğa festivali , dersim
Munzur Festivali’ne gelen yasağa Maçoğlu'ndan tepki: Kabul etmiyoruz
21:53 20.07.2022 (güncellendi: 22:00 20.07.2022) Abone ol
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinliklerin valilik tarafından yasaklanmasına tepki göstererek, "Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz" dedi.
Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinlikler valilik tarafından yasaklandı.
Yasak için 5 gerekçe gösterildiğini açıklayan Tunceli’nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postasına konuştu.
Maçoğlu, “Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz” dedi.
"Munzur Festivali’nin yasaklanmasına 5 sebep gösteriyorlar. Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin sahne almasıyla ilgili. Bununla birlikte doğa katliamına ve madenlere karşı yürüyüş yapılacaktı ki bu yürüyüş 20 yıldır yapılıyordu. Festival açılışı yapılırken vatandaşlar şehirde toplanıyor ve açılış yerine yürüyerek gidiyorlardı" diyen Maçoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar gününde de 1 Mayıs’ta da Nevruz’da da aynı yerde yürüyoruz. İptal etmek için insanların birbirleriyle karşı karşıya gelmesi kavga çıkmış olmuş olması gerekir" ifadesini kullandı.
'Bu meselelerde bizi toplumla gerginleştirmek istiyorlar gibi bir çalışma olduğunu düşünüyorum'
Maçoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"İki müzik gurubuna da yasaklama geldi çünkü Türkiye’de biz bu festivalde sahnesi ve konseri iptal edilenleri çağırdık. Konseri iptal edilenlere çağrı yaptık, ‘Dersim’de, sahnede sizin de yeriniz olsun’ dedik. Biz buradan birkaç grubu iptal edersek vazgeçerler diye düşündüğümüzü sandılar. Pansiyon ve yurtları kapatalım gelen bütün misafirler dışarıda kalsın, statta büyük konserler yaptırtmayalım on binlerce kişi bir araya gelmesin küçük sokaklarda ufak çaplı konserler yapalım mesela. Bu meselelerde bizi toplumla gerginleştirmek istiyorlar gibi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bazı grupları şehirden 80 km dışarıda tutuyorlar, şehir içine almıyorlar."
'Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik'
"Valiliğe ilettiğimiz taleplerde şehre alınmalarını istedik çünkü insanlar bir şehirden başka bir şehre gitme özgürlüğüne sahiptir" diye devam eden Maçoğlu, "Sahne iptal ise sahneye çıktığı anda tutanak tutarsınız ama şehre sokmamak çok ayıptır. Arkadaşlarımızı bırakacaklarını düşünüyoruz ve bir yasağı bile kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik" diye ekledi.
Kilometrelerce kuyruk var
Festival için Tunceli'ye 113 bin aracın giriş yaptığını beliren Fatih Mehmet Maçoğlu, şu bilgileri verdi:
Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Normal şartlara valiler ve belediye başkanları şehri ve kültürünü tanıtırlar aynı zamanda birbirlerine destek verirler.
Ne olmuştu?
Tunceli Valiliği tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda stadyumun ve yurtların tahsis edilmeyeceği, Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserlerinin uygun görülmediği ve yozlaşmaya yönelik yapılacak olan yürüyüşün yapılamayacağı bildirilmişti.