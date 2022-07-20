https://tr.sputniknews.com/20220720/munzur-festivaline-gelen-yasaga-macoglundan-tepki-kabul-etmiyoruz-1058943813.html

Munzur Festivali’ne gelen yasağa Maçoğlu'ndan tepki: Kabul etmiyoruz

Munzur Festivali’ne gelen yasağa Maçoğlu'ndan tepki: Kabul etmiyoruz

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinliklerin valilik tarafından yasaklanmasına tepki... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:53+0300

2022-07-20T21:53+0300

2022-07-20T22:00+0300

akşam postasi

fatih mehmet maçoğlu

tunceli

munzur

munzur kültür ve doğa festivali

dersim

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Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali programındaki bazı etkinlikler valilik tarafından yasaklandı.Yasak için 5 gerekçe gösterildiğini açıklayan Tunceli’nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postasına konuştu. Maçoğlu, “Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz” dedi."Munzur Festivali’nin yasaklanmasına 5 sebep gösteriyorlar. Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin sahne almasıyla ilgili. Bununla birlikte doğa katliamına ve madenlere karşı yürüyüş yapılacaktı ki bu yürüyüş 20 yıldır yapılıyordu. Festival açılışı yapılırken vatandaşlar şehirde toplanıyor ve açılış yerine yürüyerek gidiyorlardı" diyen Maçoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar gününde de 1 Mayıs’ta da Nevruz’da da aynı yerde yürüyoruz. İptal etmek için insanların birbirleriyle karşı karşıya gelmesi kavga çıkmış olmuş olması gerekir" ifadesini kullandı.Böyle bir baskı görmedik'Bu meselelerde bizi toplumla gerginleştirmek istiyorlar gibi bir çalışma olduğunu düşünüyorum'Maçoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:'Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik'"Valiliğe ilettiğimiz taleplerde şehre alınmalarını istedik çünkü insanlar bir şehirden başka bir şehre gitme özgürlüğüne sahiptir" diye devam eden Maçoğlu, "Sahne iptal ise sahneye çıktığı anda tutanak tutarsınız ama şehre sokmamak çok ayıptır. Arkadaşlarımızı bırakacaklarını düşünüyoruz ve bir yasağı bile kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik" diye ekledi.Kilometrelerce kuyruk varFestival için Tunceli'ye 113 bin aracın giriş yaptığını beliren Fatih Mehmet Maçoğlu, şu bilgileri verdi:Ne olmuştu?Tunceli Valiliği tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda stadyumun ve yurtların tahsis edilmeyeceği, Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserlerinin uygun görülmediği ve yozlaşmaya yönelik yapılacak olan yürüyüşün yapılamayacağı bildirilmişti.

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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