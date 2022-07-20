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Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti
Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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netflix
yaşam
abone
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Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 2,97 dolardan 3,20 dolara çıktı.Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.Bu dönemde Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu
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netflix, abone, kayıt

Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti

00:36 20.07.2022 (güncellendi: 00:53 20.07.2022)
© REUTERS / DADO RUVICNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.
Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.
Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 2,97 dolardan 3,20 dolara çıktı.
Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.
Bu dönemde Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.
Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu
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