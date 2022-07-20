https://tr.sputniknews.com/20220720/ozan-guven-ile-gazeteciler-arasinda-gerginlik-1058931449.html

Ozan Güven ile gazeteciler arasında gerginlik

Ozan Güven ile gazeteciler arasında gerginlik

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, önceki gün Bodrum'da arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. Gazetecileri fark... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T15:02+0300

2022-07-20T15:02+0300

2022-07-20T15:02+0300

yaşam

ozan güven

gerginlik

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Güven, önceki gün de Bodrum Ortakent'te kız arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.Arkadaşlarıyla sohbet ederken gazetecileri fark eden Güven, sinirlenerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.Şezlongundan muhabirlere el hareketleri yapan ünlü oyuncu, arkadaşının "Gitme Ozan!" uyarısına umursamayarak muhabirlere tepki gösterdi.Daha önce de muhabirlerle birçok kez tartışan Ozan Güven, gazetecilerin yanına gelip "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor." dedi.Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok." cevabına sinirlenen Ozan Güven, "Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir adam gibi konuşalım." ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitmişti. Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım." demişti.Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncu ise, "Talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımı bilinmesini isterim. Şiddet, ister fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.Yaşananlardan sonra bir süre Ayvalık'ta gözlerden uzak bir yaşam süren Ozan Güven, 'Taxim' isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya başladı.

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ozan güven, gerginlik