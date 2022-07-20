https://tr.sputniknews.com/20220720/pazarcilar-federasyonundan-cagri-pazarlari-tercih-edin-fiyat-farkini-ve-kaliteyi-goreceksiniz-1058924327.html

Pazarcılar Federasyonu'ndan çağrı: Pazarları tercih edin, fiyat farkını ve kaliteyi göreceksiniz

Pazarcılar Federasyonu'ndan çağrı: Pazarları tercih edin, fiyat farkını ve kaliteyi göreceksiniz

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, "Vatandaşlar pazar ve marketleri gezsin. Marketteki salkım domates 22-25 lira... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T12:33+0300

2022-07-20T12:33+0300

2022-07-20T12:49+0300

pazar

market

ekonomi

fiyat

alışveriş

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Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, semt pazarları ile market fiyatları arasında ciddi fark olduğunu belirtti.Karaca, taze meyve ve sebzenin tek adresinin semt pazarları olduğunu söyledi.Vatandaşlara pazar ve marketleri gezmelerini öneren Karaca, "Aradaki fiyat farkı dağlar kadar. Bugün marketteki salkım domates 22-25 lira, pazarlarda 15-10 lira. Markette tarla domatesi 18-20 liraya satılırken, pazarda 6-7.5 lira, 8 lira. Bakın vatandaşın, 5 kilo domates alınca, sadece domatesten 50 lira karı oluyor. Biberi, patlıcanı, salatalığı, meyvesini de koyunca, vatandaşın cebinde pazardan alışveriş yapması halinde 300 lira kalacak. Ama marketler cadde ve sokak aralarına kadar girdiği için vatandaş işin kolayını tercih etmek için hemen markete gidiyor. Oysa ki markete gitmeden pazar fiyatlarına baksınlar" diye konuştu.Karaca, market ve pazar fiyat farkına örnekler verirken şunları ifade etti:Karaca, çalışanlara da mesai sonrasında pazarlara gelmelerini önererek, pazarların akşam geç saatlere kadar açık kaldığına işaret etti. Türkiye'de pazar kültürünün korunması gerektiğini belirten Karaca, küçük pazarcı esnafının, büyük marketlerle rekabet ettiğini söyledi. Karaca, pazar kültürünün yok edilmesi halinde meyve-sebze fiyatlarının çok daha pahalı olacağını savunurken, "Halkımızdan istirham ediyorum, pazarları tercih edin, tazeliği görün, farkı da göreceksiniz. Hem fiyat farkı hem de meyve sebzede kaliteyi görecekler" dedi.‘TÜİK pazarları geziyor’Ankara'da günde 40-50 pazar kurulurken, İstanbul'un sadece Avrupa yakasında bir günde kurulan pazar sayısının 400'ü bulduğuna dikkati çeken Karaca, pazar kurulan günlerde çevredeki marketlerin fiyatları indirdiğini ancak diğer günler tekrar yükselttiğini dile getirdi.Karaca, pazar fiyatlarının yaz-kış market fiyatlarının yarısı kadar olduğunu vurgulayarak, "Bunu TÜİK de tespit ediyor. TÜİK geliyor sabah pazarları geziyor, gidip marketi de geziyor. Biz bazen soruyoruz nasıl diye 'yarı yarıya fark var' diyorlar" ifadelerini kullandı.‘Sosyal medyadan verilen siparişin ucuza gelmesini bekleme’Sosyal medya uygulamalarından verilen gıda siparişlerine de değinen Karaca, "Sosyal medyada sipariş verilen bir ürünün evine ucuz geleceğini bekleme. Yani muzu sen pazardan 15-18 liraya alacağına, sosyal medyada sipariş verirsen evine 25 liraya gelir, bu kolaylıktan kaçınalım" dedi.Karaca, pazardaki fiyatların daha da düşeceğini belirterek şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220419/semt-pazarlarinda-posa-zorunlu-gecis-insanlar-taneyle-meyve-sebze-almaya-basladi-mecbur-kaldik-1055679985.html

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pazar, market, fiyat, alışveriş