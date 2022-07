Pazarcılar Federasyonu'ndan çağrı: Pazarları tercih edin, fiyat farkını ve kaliteyi göreceksiniz

"10-15 gün sonra tarla mahsulleri Ege, Bursa, Çukurova olsun, Kahramanmaraş olsun her yerde başlayacak. Biraz daha fiyatlarda indirim olacak. Pazarlarda indirim olur, marketlerde olmaz. Net söylüyorum şu fiyatlara bakın, 10 gün sonra gelin, daha ucuz fiyatı görün. Biber 10 liraya kadar düşecek, şu an bizde 12-15 lira, marketlerde 30 lira. Tarla mahsulleri çoğaldığı zaman daha da inecek. Tarla mahsulü gelecek. Şu an sera mahsulleri bitti, tarla mahsullerine geçiş var. Bu geçiş döneminde ürün biraz pahalı olabilir fakat 15 gün sonra hepsi tamamen inecek."