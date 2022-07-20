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PKK'lı Savaş Çelik, MİT operasyonuyla yakalanıp yurt dışından getirildi
PKK'lı Savaş Çelik, MİT operasyonuyla yakalanıp yurt dışından getirildi
Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın öldürüldüğü 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-20T11:51+0300
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Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2015’te öldürülen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız cinayetinin son faili de yakalandı.Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod Savaş Çelik, MİT’in yurtdışında gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Savaş Çelik, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif rol oynuyordu.PKK’lı Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın öldürülmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde yer alıyordu. Eylemin ardından Suriye alanına geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti.Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen Savaş Çelik, Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyordu. MİT tarafından düzenlenen operasyon ile Avrupa’ya geçemeden yakalandı.
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mit, türkiye

PKK'lı Savaş Çelik, MİT operasyonuyla yakalanıp yurt dışından getirildi

11:32 20.07.2022 (güncellendi: 11:51 20.07.2022)
© FotoğrafSavaş Çelik
Savaş Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Fotoğraf
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Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın öldürüldüğü 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2015’te öldürülen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız cinayetinin son faili de yakalandı.
Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod Savaş Çelik, MİT’in yurtdışında gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Savaş Çelik, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif rol oynuyordu.
PKK’lı Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın öldürülmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde yer alıyordu. Eylemin ardından Suriye alanına geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti.
Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen Savaş Çelik, Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyordu. MİT tarafından düzenlenen operasyon ile Avrupa’ya geçemeden yakalandı.
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