https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-bati-dunyada-lider-konumlara-buyuk-olcude-diger-halklari-soymasi-sayesinde-geldi-1058935236.html

Putin: Batı, dünyada lider konumlara büyük ölçüde diğer halkları soyması sayesinde geldi

Putin: Batı, dünyada lider konumlara büyük ölçüde diğer halkları soyması sayesinde geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde lider... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T16:15+0300

2022-07-20T16:15+0300

2022-07-20T16:15+0300

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vladimir putin

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‘Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler’ adlı forumda konuşan Rusya lideri Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde dünyada lider konumlara geldiklerini söyledi.Putin, “Elbette bu ‘Altın Milyar’ bir tesadüf eseri altın olmadı. Birçok şey başardı. Fakat bu konumlara sadece hayata geçirilen bazı fikirler sayesinde gelmekle kalmadı, bu konumlara büyük ölçüde hem Asya’da, hem de Afrika’da diğer halkları soyması nedeniyle ulaştı” diye konuştu.Rus lider, Batı'nın dünyaya geleceğe ilişkin bir model sunamadığını ve şimdi ‘Altın Milyar’ seçkinlerinin, diğer dünya merkezlerinin kendi kalkınma alternatiflerini sunabileceğinden dolayı panik biçiminde korku yaşadıklarını ifade etti.

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rusya, batı, vladimir putin