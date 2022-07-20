https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-bati-dunyada-lider-konumlara-buyuk-olcude-diger-halklari-soymasi-sayesinde-geldi-1058935236.html
Putin: Batı, dünyada lider konumlara büyük ölçüde diğer halkları soyması sayesinde geldi
Putin: Batı, dünyada lider konumlara büyük ölçüde diğer halkları soyması sayesinde geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde lider... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:15+0300
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‘Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler’ adlı forumda konuşan Rusya lideri Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde dünyada lider konumlara geldiklerini söyledi.Putin, “Elbette bu ‘Altın Milyar’ bir tesadüf eseri altın olmadı. Birçok şey başardı. Fakat bu konumlara sadece hayata geçirilen bazı fikirler sayesinde gelmekle kalmadı, bu konumlara büyük ölçüde hem Asya’da, hem de Afrika’da diğer halkları soyması nedeniyle ulaştı” diye konuştu.Rus lider, Batı'nın dünyaya geleceğe ilişkin bir model sunamadığını ve şimdi ‘Altın Milyar’ seçkinlerinin, diğer dünya merkezlerinin kendi kalkınma alternatiflerini sunabileceğinden dolayı panik biçiminde korku yaşadıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/ab-uye-ulkelerden-gaz-tuketimlerini-yuzde-15-azaltmalarini-istedi-1058930530.html
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Putin: Batı, dünyada lider konumlara büyük ölçüde diğer halkları soyması sayesinde geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde lider konumlara geldiklerini söyledi.
‘Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler’ adlı forumda konuşan Rusya lideri Putin, Batılı ülkelerin yalnızca kendi başarılarından dolayı değil, büyük ölçüde diğer halkları soymaları sayesinde dünyada lider konumlara geldiklerini söyledi.
Putin, “Elbette bu ‘Altın Milyar’ bir tesadüf eseri altın olmadı. Birçok şey başardı. Fakat bu konumlara sadece hayata geçirilen bazı fikirler sayesinde gelmekle kalmadı, bu konumlara büyük ölçüde hem Asya’da, hem de Afrika’da diğer halkları soyması nedeniyle ulaştı” diye konuştu.
Rus lider, Batı'nın dünyaya geleceğe ilişkin bir model sunamadığını ve şimdi ‘Altın Milyar’ seçkinlerinin, diğer dünya merkezlerinin kendi kalkınma alternatiflerini sunabileceğinden dolayı panik biçiminde korku yaşadıklarını ifade etti.