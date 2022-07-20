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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-rusya-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-yeniden-insasina-yardim-edecek-1058927562.html
Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek
Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
donetsk
lugansk
donbass
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Rusya lideri Putin, Bolşaya Peremena (Büyük Değişim) adlı yetenek yarışmasının katılımcılarına video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ekonomisinde her şeyin düzene sokulabilmesinin büyük çaba gerektireceğini’ kaydetti.Putin, “Bu nedenle ülkemiz DHC ve LHC’ye yardım edecek. Bunu mutlaka yapacağız” diye konuştu.Rusya ordusu ve Lugansk güçleri LHC’nin tamamında kontrol sağlamış durumda. Rus ordusu şimdiyse DHC’nin Ukrayna hükümet güçleri denetiminde olan bölgelerini kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-akar-tahil-ve-gida-maddelerinin-tasinmasi-icin-genel-prensipler-uzerinde-anlasmaya-varildi-1058842645.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, donetsk, lugansk, donbass

Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek

13:39 20.07.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi.
Rusya lideri Putin, Bolşaya Peremena (Büyük Değişim) adlı yetenek yarışmasının katılımcılarına video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ekonomisinde her şeyin düzene sokulabilmesinin büyük çaba gerektireceğini’ kaydetti.
Putin, “Bu nedenle ülkemiz DHC ve LHC’ye yardım edecek. Bunu mutlaka yapacağız” diye konuştu.
Rusya ordusu ve Lugansk güçleri LHC’nin tamamında kontrol sağlamış durumda. Rus ordusu şimdiyse DHC’nin Ukrayna hükümet güçleri denetiminde olan bölgelerini kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.
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