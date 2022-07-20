https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-rusya-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-yeniden-insasina-yardim-edecek-1058927562.html

Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek

Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T13:39+0300

2022-07-20T13:39+0300

2022-07-20T13:39+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

donetsk

lugansk

donbass

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Rusya lideri Putin, Bolşaya Peremena (Büyük Değişim) adlı yetenek yarışmasının katılımcılarına video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ekonomisinde her şeyin düzene sokulabilmesinin büyük çaba gerektireceğini’ kaydetti.Putin, “Bu nedenle ülkemiz DHC ve LHC’ye yardım edecek. Bunu mutlaka yapacağız” diye konuştu.Rusya ordusu ve Lugansk güçleri LHC’nin tamamında kontrol sağlamış durumda. Rus ordusu şimdiyse DHC’nin Ukrayna hükümet güçleri denetiminde olan bölgelerini kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, donetsk, lugansk, donbass