https://tr.sputniknews.com/20220720/putin-rusya-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-yeniden-insasina-yardim-edecek-1058927562.html
Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek
Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
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Rusya lideri Putin, Bolşaya Peremena (Büyük Değişim) adlı yetenek yarışmasının katılımcılarına video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ekonomisinde her şeyin düzene sokulabilmesinin büyük çaba gerektireceğini’ kaydetti.Putin, “Bu nedenle ülkemiz DHC ve LHC’ye yardım edecek. Bunu mutlaka yapacağız” diye konuştu.Rusya ordusu ve Lugansk güçleri LHC’nin tamamında kontrol sağlamış durumda. Rus ordusu şimdiyse DHC’nin Ukrayna hükümet güçleri denetiminde olan bölgelerini kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, donetsk, lugansk, donbass
Putin: Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşasına yardım edecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi.
Rusya lideri Putin, Bolşaya Peremena (Büyük Değişim) adlı yetenek yarışmasının katılımcılarına video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ‘Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ekonomisinde her şeyin düzene sokulabilmesinin büyük çaba gerektireceğini’ kaydetti.
Putin, “Bu nedenle ülkemiz DHC ve LHC’ye yardım edecek. Bunu mutlaka yapacağız” diye konuştu.
Rusya ordusu ve Lugansk güçleri LHC’nin tamamında kontrol sağlamış durumda. Rus ordusu şimdiyse DHC’nin Ukrayna hükümet güçleri denetiminde olan bölgelerini kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.