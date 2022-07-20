https://tr.sputniknews.com/20220720/resmi-gazetede-yayimlandi-sayistayda-19-denetci-feto-gerekcesiyle-meslekten-cikarildi--1058908096.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T02:06+0300

2022-07-20T02:06+0300

2022-07-20T02:09+0300

türkiye

resmi gazete

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fetö

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla sekiz uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ’ iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.Kararda şu ifadelere yer verildi:"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."

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resmi gazete, kamu denetçiliği kurumu, fetö