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https://tr.sputniknews.com/20220720/resmi-gazetede-yayimlandi-sayistayda-19-denetci-feto-gerekcesiyle-meslekten-cikarildi--1058908096.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:06+0300
2022-07-20T02:09+0300
türkiye
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla sekiz uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ’ iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.Kararda şu ifadelere yer verildi:"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."
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resmi gazete, kamu denetçiliği kurumu, fetö

Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı

02:06 20.07.2022 (güncellendi: 02:09 20.07.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla sekiz uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ’ iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."
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