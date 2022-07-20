https://tr.sputniknews.com/20220720/resmi-gazetede-yayimlandi-sayistayda-19-denetci-feto-gerekcesiyle-meslekten-cikarildi--1058908096.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:06+0300
2022-07-20T02:06+0300
2022-07-20T02:09+0300
türkiye
resmi gazete
kamu denetçiliği kurumu
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla sekiz uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ’ iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.Kararda şu ifadelere yer verildi:"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_677f2f97efde1d1d46923651c6795a51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, kamu denetçiliği kurumu, fetö
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sayıştay’da 19 denetçi FETÖ gerekçesiyle meslekten çıkarıldı
02:06 20.07.2022 (güncellendi: 02:09 20.07.2022) Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla sekiz uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ’ iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."