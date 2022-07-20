https://tr.sputniknews.com/20220720/rosatom-turkiyede-nukleer-bilim-ve-teknoloji-merkezi-acmak-istiyor-1058945628.html
Rosatom Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi açmak istiyor
Rosatom Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi açmak istiyor
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi inşa etmek istediklerini ve bu konuyu Türkiye... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:00+0300
2022-07-20T22:00+0300
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türk makamlarla nükleer bilim ve teknoloji merkezinin oluşturulmasını konuşacağız. Bu çok önemli bir alan. Sadece enerji değil, nükleer teknolojilerin diğer avantajlarını da kullanmayı mümkün kılacak, misal insanlarını yaşam kalitesini artıran malzeme bilimi, nükleer tıp, tarım ve diğer alanlar” ifadesini kullandı.Lihaçev, Türkiye’nin bir nükleer santral daha yapmayı ve bu yapıma Rosatom’u dahil etmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Bu konuyu Türkiye hükümetiyle görüşüyoruz. Bu anlamda iki yönde fırsatlar görüyoruz. Öncelikle, bu yeni bir saha demek. Türkiye hükümetinin yeni teknolojinin yerleştirileceği olası yer olarak çoktandır Sinop belirlendi. Akkuyu NGS deneyimi göz önünde bulundurularak bu sahaya Rosatom’un dahil edilmesi bence mantıklı olur. Fakat son sözü Türkiye Cumhuriyeti hükümet söyleyecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220720/misirin-ruyasi-gerceklesti-rosatom-el-dabaa-nukleer-santralinin-insaatina-basladi-1058941613.html
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rosatom, türkiye, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer enerji, nükleer güç
Rosatom Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi açmak istiyor
22:00 20.07.2022 (güncellendi: 22:01 20.07.2022) Abone ol
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi inşa etmek istediklerini ve bu konuyu Türkiye makamlarıyla görüşeceklerini belirtti.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türk makamlarla nükleer bilim ve teknoloji merkezinin oluşturulmasını konuşacağız. Bu çok önemli bir alan. Sadece enerji değil, nükleer teknolojilerin diğer avantajlarını da kullanmayı mümkün kılacak, misal insanlarını yaşam kalitesini artıran malzeme bilimi, nükleer tıp, tarım ve diğer alanlar” ifadesini kullandı.
Lihaçev, Türkiye’nin bir nükleer santral daha yapmayı ve bu yapıma Rosatom’u dahil etmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Bu konuyu Türkiye hükümetiyle görüşüyoruz. Bu anlamda iki yönde fırsatlar görüyoruz. Öncelikle, bu yeni bir saha demek. Türkiye hükümetinin yeni teknolojinin yerleştirileceği olası yer olarak çoktandır Sinop belirlendi. Akkuyu NGS deneyimi göz önünde bulundurularak bu sahaya Rosatom’un dahil edilmesi bence mantıklı olur. Fakat son sözü Türkiye Cumhuriyeti hükümet söyleyecek” dedi.