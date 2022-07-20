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https://tr.sputniknews.com/20220720/rusyadan-afganistana-24-ton-insani-yardim-1058948195.html
Rusya’dan Afganistan’a 24 ton insani yardım
Rusya’dan Afganistan’a 24 ton insani yardım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, depremin yaşandığı Afganistan’a yeni insani yardım partisi gönderdiklerini belirtti. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:52+0300
2022-07-20T22:52+0300
dünya
rusya
afganistan
deprem
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya hükümetinin emrine uygun olarak, Rus diplomatların desteğiyle 20 Temmuz’da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçakla Kabil’e 24 ton ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Bunun, son bir haftada ikinci yardım partisi olduğu kaydedildi.Açıklamada, “İnsani yardımın gönderildiği deprem bölgelerinin yetkilileri Rusya’ya derin şükranlarını dile getirdi” dendi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-afganistana-tahil-yardiminda-bulunmaya-haziriz-1057845000.html
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rusya, afganistan, deprem

Rusya’dan Afganistan’a 24 ton insani yardım

22:52 20.07.2022
© İHA / STRINGERAfganistan- Deprem
Afganistan- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA / STRINGER
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, depremin yaşandığı Afganistan’a yeni insani yardım partisi gönderdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya hükümetinin emrine uygun olarak, Rus diplomatların desteğiyle 20 Temmuz’da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçakla Kabil’e 24 ton ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Bunun, son bir haftada ikinci yardım partisi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “İnsani yardımın gönderildiği deprem bölgelerinin yetkilileri Rusya’ya derin şükranlarını dile getirdi” dendi.
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