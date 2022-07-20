https://tr.sputniknews.com/20220720/samsunda-14-gundur-aranan-10-yasindaki-otizmli-eminenin-cansiz-bedeni-bulundu-1058933443.html
Samsun'da 14 gündür aranan 10 yaşındaki otizmli Emine'nin cansız bedeni bulundu
Samsun'da 14 gündür aranan 10 yaşındaki otizmli Emine'nin cansız bedeni bulundu
Samsun'da yaklaşık iki haftadır aranan 10 yaşındaki otizmli Emine Ayhan'ın, kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T15:46+0300
2022-07-20T15:46+0300
2022-07-20T15:46+0300
yaşam
samsun
kayıp
boğulma
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058933785_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_c8061fadf07bda171f1263924ebf5156.jpg
Ayhan ailesi, 7 Temmuz akşamı otizmli kızları Emine Ayhan'ın kayıp olduğu ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı.Aramalarda Yeşilırmak kenarında Emine Ayhan'a ait tişört bulundu.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taradı.Ekipler, tekrar ilçeye bağlı Hacılıçay Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bugün jandarmaya ait kadavra köpeği, Ayhan’ın kaybolduğu bölgenin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta ceset buldu.Yapılan incelemede cesedin Emine Ayhan'ın a ait olduğu tespit edildi.Emine Ayhan’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058933785_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_49f0322806cbb36504fc7932934f4e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, kayıp, boğulma, haberler
Samsun'da 14 gündür aranan 10 yaşındaki otizmli Emine'nin cansız bedeni bulundu
Abone ol
Samsun'da yaklaşık iki haftadır aranan 10 yaşındaki otizmli Emine Ayhan'ın, kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.
Ayhan ailesi, 7 Temmuz akşamı otizmli kızları Emine Ayhan'ın kayıp olduğu ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı.
Aramalarda Yeşilırmak kenarında Emine Ayhan'a ait tişört bulundu.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taradı.
Ekipler, tekrar ilçeye bağlı Hacılıçay Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bugün jandarmaya ait kadavra köpeği, Ayhan’ın kaybolduğu bölgenin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta ceset buldu.
Yapılan incelemede cesedin Emine Ayhan'ın a ait olduğu tespit edildi.
Emine Ayhan’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.