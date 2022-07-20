https://tr.sputniknews.com/20220720/sirbistan-icisleri-bakani-vulin-sirbistan-multecilerin-otoparki-olmayacak-1058942531.html

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'in, Sırbistan'da yakalanan kaçak göçmenler ile ilgili yaptığı "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak" dedi... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

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Sırp Bakan Vulin'in ülkenin Macaristan sınırına yakın bölgedeki Subotica kentinde kaçak göçmenlere karşı yürütülen operasyon sonrası yaptığı açıklamaya, Sırbistan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı Marinika Tepic, Twitter hesabından tepki gösterdi.Tepic paylaşımında "Vulin'in acilen psikiyatrik muayeneye ihtiyacı var. Bu insanlara yapılan zorbalığı durdurun." ifadesine yer verdi.Sırbistan Avrupa İşleri Enstitüsü Direktörü Naim Leo Besiri de Vulin'i "ırkçı ve milliyetçi" olarak nitelendirdi.Vulin, geçen gün ülkenin Subotica kentinde kaçak göçmenlere karşı düzenlenen operasyona katılmış ve yaptığı açıklamada, "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.Bakan Vulin'in açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

https://tr.sputniknews.com/20220714/sirbistanda-85-gocmen-gozaltina-alindi-cok-sayida-silah-ve-muhimmat-ele-gecirildi-1058709776.html

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