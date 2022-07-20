https://tr.sputniknews.com/20220720/sosyal-medyanin-yeni-optik-illuzyonu-mario-merdivenlerden-asagi-mi-yukari-mi-kosuyor-1058937685.html

Sosyal medyanın yeni optik illüzyonu: Mario merdivenlerden aşağı mı, yukarı mı koşuyor?

Sosyal medyanın yeni optik illüzyonu: Mario merdivenlerden aşağı mı, yukarı mı koşuyor?

Tüm dünyada bir zamanların popüler çizgi filmi ve oyunu olan Süper Mario'dan alınan bir görüntü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Tartışmanın odağında... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T17:14+0300

2022-07-20T17:14+0300

2022-07-20T17:14+0300

yaşam

super mario

illüzyon

sosyal medya

merdiven

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Süper Mario çizgi filminden alınan bir görüntü, sosyal medyada yeni bir oprik illüzyon tartışması başlattı.1989'da yayınlanan bir bölümünden alınan görüntüde Süper Mario'nun merdivenler üzerinde koştuğu görülüyor. Ancak hareketsiz görüntüde Mario'nun merdivenlerden aşağıya mı yoksa yukarıya doğru mu koştuğu anlaşılmıyor.İngiliz medyasında yer alan haberlerde, söz konusu Süper Mario gizemini kısa sürede çözenlerin yüksek IQ'ya sahip olduğu ileri sürüldü.Soruya yanıt bulamayanlar için ise, Mario'nun sol ayağına bakmaları istenerek, "Aşağıya doğru koşuyor olsaydı, ayağı bu pozisyonda olur muydu?" diye soruldu.ABD ve İngiltere medyasının verdiği yanıta göre Mario bu görüntüde aslında merdivenlerden yukarıya doğru koşuyor. Ancak sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu yanıttan tatmin olmuş değil. Bir sosyal medya kullanıcısı "Aşağıya doğru koştuğundan çok eminim" derken, bir diğeri "Belirli bir sahnede yine de aşağı iniyor gibi görünüyor" dedi.

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super mario, illüzyon, sosyal medya, merdiven