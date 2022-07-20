https://tr.sputniknews.com/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html

Sri Lanka meclisi, ekonomik krizin sorumlusu siyasi hanedanın uzantısını yeni devlet başkanı seçti

Sri Lanka meclisi, ekonomik krizin sorumlusu siyasi hanedanın uzantısını yeni devlet başkanı seçti

Ekonomik krizin neden olduğu halk ayaklanması yüzünden ülkeden kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa ederken yetkilerini devrettiği Devlet Başkanı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T10:18+0300

2022-07-20T10:18+0300

2022-07-20T10:58+0300

dünya

sri lanka

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İflas bayrağını çekmiş Güney Asya ada ülkesinin meclisinde düzenlenen oylamada, halk ayaklanması çıkmasına neden olan ekonomik krizin sorumlusu 'Rajapaksa siyasi hanedanının adamı' yeni devlet başkanı seçildi.Düzenlenen kitlesel protestolarda hem Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hem de Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifasını istenirken, halkın sarayını basması üzerine ülkeden kaçıp istifasını gönderen Rajapaksa'nın yetkilerini devrettiği Devlet Başkanı Vekili Ranil Wickremesinghe meclis aritmetiği sayesinde koltuğun yeni sahibi oldu. Protestocuların nefret ettiği isimlerden olan 73 yaşındaki Ranil Wickremesinghe, 6 kez başbakanlık yapmış, ziyadesiyle yıpranmış ve halka umut sunmayan bir kişilik konumunda. Ancak 225 miletvekilli mecliste en büyük parti olan Rajapaksaların SLPP'sinin desteği, devlet başkanı seçilmesine yetti. Devlet Başkanı Vekili sıfatıyla ilk iş OHAL ilan edip ordu ve polise 'düzeni sağlamak için ne gerekiyorsa yapın' emrini vermiş olan Wickremesinghe'nin koltuğa tam yerleşince protestoculara demir yumruğu fena indirmesi bekleniyor. Bugün meclisteki oylama öncesi Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Tamil azınlığın milletvekili Dharmalingam Sithadthan, zaman zaman iktidarla bağlantılı herkesin malını mülkünü yakmaya varan protestoların hedefindeki milletvekillerinin Wickremesinghe'nin demir yumruk taktiğinden memnun olduğunu söyledi. Sithadthan, "Ranil kanun ve düzen adayı olarak destekleniyor" dedi.

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