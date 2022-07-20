https://tr.sputniknews.com/20220720/suudi-arabistanda-kapatilan-turk-okullarindan-biri-yeniden-egitime-basliyor-1058950256.html
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından biri yeniden eğitime başlıyor
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından biri yeniden eğitime başlıyor
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren okulun bir yıl aradan sonra yeniden hizmete açılacağı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:36+0300
2022-07-20T23:36+0300
2022-07-20T23:36+0300
dünya
suudi arabistan
okul
türk
eğitim
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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MEB Cidde Uluslararası Türk Okulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren eğitime yeniden başlanacağını duyurdu.Paylaşımda, "Bir yıllık aranın ardından okulumuzu tekrar açmanın gururunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünleri bize tekrar gösteren ve bu heyecanı bize yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili duyurular daha sonra yapılacaktır. Yeni sürecin ülkemiz ve Suudi Arabistan için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan‘da kapatılan diğer Türk okullarının açılma süreciyle ilgili de yakında olumlu gelişmeler bekleniyor.Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı almıştı. Cidde Uluslararası Türk Okulu da kapatılan okullar arasında yer almıştı.Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim hizmeti veriyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220716/suudi-arabistan-disisleri-bakani-bin-ferhan-arap-natosu-diye-bir-sey-yok-1058789345.html
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suudi arabistan, okul, türk, eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından biri yeniden eğitime başlıyor
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren okulun bir yıl aradan sonra yeniden hizmete açılacağı bildirildi.
MEB Cidde Uluslararası Türk Okulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren eğitime yeniden başlanacağını duyurdu.
Paylaşımda, "Bir yıllık aranın ardından okulumuzu tekrar açmanın gururunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünleri bize tekrar gösteren ve bu heyecanı bize yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili duyurular daha sonra yapılacaktır. Yeni sürecin ülkemiz ve Suudi Arabistan için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan‘da kapatılan diğer Türk okullarının açılma süreciyle ilgili de yakında olumlu gelişmeler bekleniyor.
Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı almıştı. Cidde Uluslararası Türk Okulu da kapatılan okullar arasında yer almıştı.
Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim hizmeti veriyordu.