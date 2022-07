https://tr.sputniknews.com/20220720/tavuk-horoz-gibi-otmeye-basladi-ugursuzluktur-kesin-dediler-ama-her-seye-ragmen-besleyecegiz-1058930392.html

Tavuk, horoz gibi ötmeye başladı: ''Uğursuzluktur, kesin' dediler ama her şeye rağmen besleyeceğiz'

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kümeste barınan bir tavuk horoz gibi ötmeye başladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T14:47+0300

2022-07-20T14:47+0300

2022-07-20T15:21+0300

horoz

türkiye

tavuk

kesim

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058930247_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_3c45a6fc20295709ac2346c440717de2.jpg

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde İshak Tuna isimli bir vatandaş, annesinin evinde beslediği tavuklarına yem vermeye gitti.Kümeste bir tavuğun öttüğünü gören Tuna, başlangıçta gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Horozlarının sesini tanıdığını, tavuktan çıkan ötme sesinin farklı olduğunu ve horozlarının başka bir alanda olduğunu fark eden Tuna, sesin kaynağını merak etti.Tuna, bu durumu ev sakinlerine anlattı. Ev sakinleri önce buna inanmadı. Yaşanan bu durum merak konusu olunca, ev sakinleri kümesin bir ucunda bir süre tavuklarından horoz sesinin çıkmasını bekledi. Kümeste tavuktan başka horoz olmadığını gören hane sakinleri, öten tavukları karşısında gözlerine inanamadı.Tavuğun horoz gibi öttüğü anlar, sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuna, yaşanan bu durumu hayvan besleyen çevresine anlatınca çevresi tarafından kendisine horoz gibi öten tavukların uğursuzluk getirdiğini, kesilmesi gerektiği söylendi ancak Tuna, her şeye rağmen tavuğu besleyeceklerini dile getirdi.‘Horozlarımızın sesini iyi tanıyorduk, farklı bir horoz sesi duyunca şaşırdık’Horozlarının sesini iyi tanığını söyleyen İshak Tuna, yaşanan bu durum karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ifade etti:‘Sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık’Tavuklarının horoz gibi ötmesini hayvan besleyen çevresine anlatan Tuna, çevresine tarafından kendisine horoz gibi öten tavuğun kesilmesi gerektiği söylenmesine karşın, her şeye rağmen söylenenleri umursamayıp tavuğu besleyeceklerini belirttiği konuşmasında, "Ben şahsen bu durumla karşılaşmadım. Belki 15-20 yıldır tavuk besliyoruz, bu olayla ilk defa karşılaştım. Biz daha sonra tavuğumuzun horoz gibi ötmesinin peşine düştük, aile fertleri ve hayvancılık yapan arkadaşlarımızla istişare de bulunduk. İstişarelerimiz sonucunda tavuğun kesilmesi gerektiği söylendi. Ama biz her şeye rağmen tavuğumuzu besleyeceğiz. Artık sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık" diye konuştu.

türkiye

