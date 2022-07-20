https://tr.sputniknews.com/20220720/tuketici-guveni-dipten-dondu-1058917674.html

Tüketici güveni dipten döndü

Tüketici güveni dipten döndü

Geçen ay 63.4 ile tarihi seviyelere gerileyen tüketici güven endeksi temmuz ayında 68 olarak açıklandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T10:24+0300

2022-07-20T10:24+0300

2022-07-20T10:24+0300

ekonomi

tüketici güven endeksi

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 96,7 iken, haziranda yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini almıştı. Endeks, 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.

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tüketici güven endeksi, tüik