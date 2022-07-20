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https://tr.sputniknews.com/20220720/tuketici-guveni-dipten-dondu-1058917674.html
Tüketici güveni dipten döndü
Tüketici güveni dipten döndü
Geçen ay 63.4 ile tarihi seviyelere gerileyen tüketici güven endeksi temmuz ayında 68 olarak açıklandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:24+0300
2022-07-20T10:24+0300
ekonomi
tüketici güven endeksi
tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 96,7 iken, haziranda yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini almıştı. Endeks, 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.
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tüketici güven endeksi, tüik

Tüketici güveni dipten döndü

10:24 20.07.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA
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Geçen ay 63.4 ile tarihi seviyelere gerileyen tüketici güven endeksi temmuz ayında 68 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.
Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 96,7 iken, haziranda yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini almıştı. Endeks, 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.
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