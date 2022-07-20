https://tr.sputniknews.com/20220720/tunc-soyer-izmir-hic-kimsenin-zehirli-atiklarini-kabul-edecek-bir-copluk-degildir-1058934957.html
Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir
Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepkisi sürüyor... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:10+0300
2022-07-20T16:10+0300
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepki gösterdi.Konuyla ilgili bir dizi açıklama yapan Soyer, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20220719/aliagada-sokulecek-brezilya-gemisi-icin-firmadan-aciklama-asbest-oranlari-gercegi-yansitmiyor-1058863147.html
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izmir, asbest, tunç soyer
Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir
16:10 20.07.2022 (güncellendi: 16:32 20.07.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepkisi sürüyor. Soyer, "İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bir dizi açıklama yapan Soyer, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
“Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek. Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz. Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur. Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa'daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu acilen değişmelidir. İzmir'imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz."