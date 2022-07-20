Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220720/tunc-soyer-izmir-hic-kimsenin-zehirli-atiklarini-kabul-edecek-bir-copluk-degildir-1058934957.html
Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir
Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepkisi sürüyor... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:10+0300
2022-07-20T16:32+0300
türkiye
izmir
asbest
tunç soyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050605647_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_34da3976249cc7b3a2ce6df79e1d2250.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepki gösterdi.Konuyla ilgili bir dizi açıklama yapan Soyer, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20220719/aliagada-sokulecek-brezilya-gemisi-icin-firmadan-aciklama-asbest-oranlari-gercegi-yansitmiyor-1058863147.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050605647_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_34cc0b63d32280080605d02f41208363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, asbest, tunç soyer

Tunç Soyer: İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir

16:10 20.07.2022 (güncellendi: 16:32 20.07.2022)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
Abone olTelegram
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepkisi sürüyor. Soyer, "İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından 'NAe Sao Paulo' isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bir dizi açıklama yapan Soyer, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek. Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz. Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur. Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa'daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu acilen değişmelidir. İzmir'imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz."

Fransa savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi için firmadan açıklama: Asbest oranları gerçeği yansıtmıyor
Dün, 07:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала