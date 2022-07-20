https://tr.sputniknews.com/20220720/turk-ureticiler-uraldaki-isletmelere-rus-pazarindan-giden-bati-urunlerini-ikame-etmeyi-onerdi-1058944860.html
Türk üreticiler, Ural’daki işletmelere Rus pazarından giden Batı ürünlerini ikame etmeyi önerdi
Türk üreticiler, Ural’daki işletmelere Rus pazarından giden Batı ürünlerini ikame etmeyi önerdi
Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde, 4-7 Temmuz’da 12. Innoprom-2022 Uluslararası Sanayi Fuarı gerçekleşti. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:44+0300
2022-07-20T21:44+0300
2022-07-20T21:44+0300
ekonomi
türkiye
rusya
ural
ticaret
yekaterinburg
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Sverdlovsk bölgesinin markasına dönüşen İnnoprom-2022’a Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in katılması fuarın üst düzey statüsünü teyit etmiş oldu. Ön verilere göre, fuarda en az 500 milyar ruble değerinde anlaşmalar imzalandı.Kommersant gazetesinin aktardığına göre, bu yılki fuarın ana konusu, “Endüstriyel geçiş: zorluklardan yeni fırsatlara”. Innoprom platformu, 2022’de, ülke çapında “Doğu’ya dönüş” politikasının uygulandığı yer haline geldi. Fuar kapsamında, ülkeler arası görüşmeler ve yeni koşullarda endüstriyel gelişme konulu 100’den fazla etkinlik yapıldı. Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Innoprom’a 51 ülkeden 600’den fazla şirket, 79 resmi bölgesel heyet ve çeşitli misafirler katıldı. Dört günde fuarı 36 binden fazla kişi ziyaret etti.Haberde, Innoprom-2022 fuarında en büyük rolü doğu ülkeleri oynadı. Örneğin, Türk üreticiler Sverdlovsk bölgesindeki işletmelere, Rus pazarından giden Batı şirketlerinin ürünlerini en kısa zamanda ikame etmeyi teklif etti.Sverdlovsk Bölgesi Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Vyaçeslav Yarin, Türkiye Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile görüşmede şunu söyledi:
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türkiye, rusya, ural, ticaret, yekaterinburg
Türk üreticiler, Ural’daki işletmelere Rus pazarından giden Batı ürünlerini ikame etmeyi önerdi
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Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde, 4-7 Temmuz’da 12. Innoprom-2022 Uluslararası Sanayi Fuarı gerçekleşti.
Sverdlovsk bölgesinin markasına dönüşen İnnoprom-2022’a Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in katılması fuarın üst düzey statüsünü teyit etmiş oldu. Ön verilere göre, fuarda en az 500 milyar ruble değerinde anlaşmalar imzalandı.
Kommersant gazetesinin aktardığına göre, bu yılki fuarın ana konusu, “Endüstriyel geçiş: zorluklardan yeni fırsatlara”. Innoprom platformu, 2022’de, ülke çapında “Doğu’ya dönüş” politikasının uygulandığı yer haline geldi. Fuar kapsamında, ülkeler arası görüşmeler ve yeni koşullarda endüstriyel gelişme konulu 100’den fazla etkinlik yapıldı. Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Innoprom’a 51 ülkeden 600’den fazla şirket, 79 resmi bölgesel heyet ve çeşitli misafirler katıldı. Dört günde fuarı 36 binden fazla kişi ziyaret etti.
Haberde, Innoprom-2022 fuarında en büyük rolü doğu ülkeleri oynadı. Örneğin, Türk üreticiler Sverdlovsk bölgesindeki işletmelere, Rus pazarından giden Batı şirketlerinin ürünlerini en kısa zamanda ikame etmeyi teklif etti.
Sverdlovsk Bölgesi Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Vyaçeslav Yarin, Türkiye Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile görüşmede şunu söyledi:
“Batı yaptırımları uygulanmadan önce, Sverdlovsk Bölgesi yurtdışından yaklaşık 1 milyar dolar değerinde belli parçalar ve materyaller satın alıyordu. Üçte biri Çin’dendi. Bir kısmı Belarus, Hindistan ve Endonezya’dan getiriliyordu. Valimizin emriyle bölge hükümetimiz, işletmelerle birlikte, ihtiyaç duyulan malların listesini çıkarttı. Bugün Türkiye’nin yaptığı teklifler, dış ticaret coğrafyasını çeşitlendirme planımıza uyuyor ve bu aşamada üreticilerimize büyük yardım sağlayacak.”