https://tr.sputniknews.com/20220720/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turunda-fenerbahce-dinamo-kiev-ile-deplasmanda-0-0-berabere-kaldi-1058948668.html
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:01+0300
2022-07-20T23:01+0300
2022-07-20T23:01+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
2022
SON HABERLER
tr_TR
fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Ayrıntılar geliyor