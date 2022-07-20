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https://tr.sputniknews.com/20220720/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turunda-fenerbahce-dinamo-kiev-ile-deplasmanda-0-0-berabere-kaldi-1058948668.html
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:01+0300
2022-07-20T23:01+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

23:01 20.07.2022
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