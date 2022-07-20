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https://tr.sputniknews.com/20220720/uzmanlar-uyardi-serin-bir-temmuz-geciren-istanbulda-agustos-ayi-sicak-gececek-1058923441.html
Uzmanlar uyardı: Serin bir temmuz geçiren İstanbul'da ağustos ayı sıcak geçecek
Uzmanlar uyardı: Serin bir temmuz geçiren İstanbul'da ağustos ayı sıcak geçecek
İstanbul son yılların en farklı temmuz ayını yaşıyor. ''Bu sene mevsimler daha serin geçiyor, beklediğimiz sıcaklığı bulamadık'' diyen vatandaşa ise uzmanlar... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T12:24+0300
2022-07-20T12:24+0300
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İstanbul son yılların en farklı temmuz ayını yaşıyor.Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisindeyken özellikle Türkiye'nin batısında serin bir hava etkili oluyor.Sıcaklıkların yurt genelinde yıl boyu mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtiliyor.Ayrıca, İstanbul en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor.Her yıl temmuz ayında ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında en fazla 29.5 derece sıcaklık görüldü.Cuma gününden itibaren belirgin bir artış beklenen sıcaklıkların ağustos ayında mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.İstanbul'un 100 yıllık ölçümlerinde en yüksek sıcaklığın 43.7 olduğunu açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ''Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gibi gözükmüyor'' dedi.Önümüzdeki günlerde İstanbul için beklenen sıcaklık değeriyse 30-37 derece aralığında.Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgası ve İstanbul'daki anormal rüzgarın nedeni olarak da iklim krizi gösteriliyor.Adil Tek, geçtiğimiz yıllara göre bu yılki rüzgar şiddetinin yüzde 20 daha fazla olduğunu beliterek, ''Rüzgar şiddeti en fazla saatte 25 kilometreye kadar çıkarken, bu sene 40 kilometreye kadar çıktı'' dedi.'Bu hava sürpriz oldu'Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gelen Süleyman Nuri Dere, "Ankara'dan geliyorum, böyle serin havaya alışkınız ama, İstanbul'da sürpriz oldu. Bu sene mevsimler daha serin geçiyor, beklediğimiz sıcaklığı bulamadık" diye konuştu.Sahilde yürüyüş yapan Şenol Kartal, "Her sene hava değişiyor, bu beni tedirgin ediyor. Doğanın şartları değişiyor, bu durum insanlığı kötü şekilde etkiliyor. Daha sıcak beklerdim, yağışlı geçmesi bir yandan iyi ancak, sıcaklığın sürekli değişmesi bizi etkiliyor" dedi.
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ağustos , temmuz, istanbul

Uzmanlar uyardı: Serin bir temmuz geçiren İstanbul'da ağustos ayı sıcak geçecek

12:24 20.07.2022
© AAİstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara
İstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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İstanbul son yılların en farklı temmuz ayını yaşıyor. ''Bu sene mevsimler daha serin geçiyor, beklediğimiz sıcaklığı bulamadık'' diyen vatandaşa ise uzmanlar Ağustos ayının sıcak geçeceğini işaret ediyor.
İstanbul son yılların en farklı temmuz ayını yaşıyor.
© AAİstanbul'da aşırı sıcak hava
İstanbul'da aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
İstanbul'da aşırı sıcak hava
© AA
Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisindeyken özellikle Türkiye'nin batısında serin bir hava etkili oluyor.
© AAİstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara
İstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
İstanbul / açık hava / sıcak hava / manzara
© AA
Sıcaklıkların yurt genelinde yıl boyu mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtiliyor.
Ayrıca, İstanbul en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor.
Her yıl temmuz ayında ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında en fazla 29.5 derece sıcaklık görüldü.
Cuma gününden itibaren belirgin bir artış beklenen sıcaklıkların ağustos ayında mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
İstanbul'un 100 yıllık ölçümlerinde en yüksek sıcaklığın 43.7 olduğunu açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ''Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gibi gözükmüyor'' dedi.
Önümüzdeki günlerde İstanbul için beklenen sıcaklık değeriyse 30-37 derece aralığında.
Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgası ve İstanbul'daki anormal rüzgarın nedeni olarak da iklim krizi gösteriliyor.
Adil Tek, geçtiğimiz yıllara göre bu yılki rüzgar şiddetinin yüzde 20 daha fazla olduğunu beliterek, ''Rüzgar şiddeti en fazla saatte 25 kilometreye kadar çıkarken, bu sene 40 kilometreye kadar çıktı'' dedi.

'Bu hava sürpriz oldu'

Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gelen Süleyman Nuri Dere, "Ankara'dan geliyorum, böyle serin havaya alışkınız ama, İstanbul'da sürpriz oldu. Bu sene mevsimler daha serin geçiyor, beklediğimiz sıcaklığı bulamadık" diye konuştu.
Sahilde yürüyüş yapan Şenol Kartal, "Her sene hava değişiyor, bu beni tedirgin ediyor. Doğanın şartları değişiyor, bu durum insanlığı kötü şekilde etkiliyor. Daha sıcak beklerdim, yağışlı geçmesi bir yandan iyi ancak, sıcaklığın sürekli değişmesi bizi etkiliyor" dedi.
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