https://tr.sputniknews.com/20220720/yayaya-carpan-16-yasindaki-cocuk-kasten-adam-oldurmek-sucundan-tutuklandi-1058919555.html
Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı
Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobili ile yayaya çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Zanlının bir başka... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:29+0300
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2 gün önce Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki S.E.A. idaresindeki otomobil, yaya Özkan Ocak'a çarptı. Özkan Ocak (45) olay yerinde hayatını kaybetti.50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 16 yaşındaki S.E.A., iddiaya göre, otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan Iğdır’da görevli polis memuru S.İ.T. (26), yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan S.İ.T., yolun sağına çekerek durdu. S.İ.T'nin kullandığı aracı takip eden S.E.A., yaralıya müdahale eden polis memuru S.İ.T.’nin üzerine aracını sürüp yardım etmesini engelledi ve kasıtlı olarak da yerdeki yaralının üzerinden aracıyla geçti.Zanlı, S.İ.T.'yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Suçunu itiraf ettiJandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A.'nın yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E.A., daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını kabul etti.Bir süre önce cezaevinden çıkan S.E.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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türkiye, samsun, trafik kazası
Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı
11:29 20.07.2022 (güncellendi: 11:30 20.07.2022) Abone ol
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobili ile yayaya çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Zanlının bir başka araçtaki sürücünün de yaralıya yardım etmesine engel olduğu ortaya çıktı.
2 gün önce Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki S.E.A. idaresindeki otomobil, yaya Özkan Ocak'a çarptı. Özkan Ocak (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 16 yaşındaki S.E.A., iddiaya göre, otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan Iğdır’da görevli polis memuru S.İ.T. (26), yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan S.İ.T., yolun sağına çekerek durdu. S.İ.T'nin kullandığı aracı takip eden S.E.A., yaralıya müdahale eden polis memuru S.İ.T.’nin üzerine aracını sürüp yardım etmesini engelledi ve kasıtlı olarak da yerdeki yaralının üzerinden aracıyla geçti.
Zanlı, S.İ.T.'yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Suçunu itiraf etti
Jandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A.'nın yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E.A., daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını kabul etti.
Bir süre önce cezaevinden çıkan S.E.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.