https://tr.sputniknews.com/20220720/yayaya-carpan-16-yasindaki-cocuk-kasten-adam-oldurmek-sucundan-tutuklandi-1058919555.html

Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı

Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobili ile yayaya çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Zanlının bir başka... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:29+0300

2022-07-20T11:29+0300

2022-07-20T11:30+0300

türkiye

türkiye

samsun

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

2 gün önce Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki S.E.A. idaresindeki otomobil, yaya Özkan Ocak'a çarptı. Özkan Ocak (45) olay yerinde hayatını kaybetti.50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 16 yaşındaki S.E.A., iddiaya göre, otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan Iğdır’da görevli polis memuru S.İ.T. (26), yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan S.İ.T., yolun sağına çekerek durdu. S.İ.T'nin kullandığı aracı takip eden S.E.A., yaralıya müdahale eden polis memuru S.İ.T.’nin üzerine aracını sürüp yardım etmesini engelledi ve kasıtlı olarak da yerdeki yaralının üzerinden aracıyla geçti.Zanlı, S.İ.T.'yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Suçunu itiraf ettiJandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A.'nın yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E.A., daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını kabul etti.Bir süre önce cezaevinden çıkan S.E.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-soylunun-kuzeninin-katil-zanlisi-tutuklandi-1058883661.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, samsun, trafik kazası