https://tr.sputniknews.com/20220720/yuksek-sinif-kadinlara-spermini-bagislamasi-istenen-elon-muskin-babasi-neden-olmasin-1058924166.html

'Yüksek sınıf kadınlara' spermini bağışlaması istenen Elon Musk'ın babası: Neden olmasın?

'Yüksek sınıf kadınlara' spermini bağışlaması istenen Elon Musk'ın babası: Neden olmasın?

Tesla CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, insanların "Elon'ı yaratan kişiye gitmek varken neden Elon'a gidelim ki?" diye düşündüğünü ve bu nedenle kendisine... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T12:32+0300

2022-07-20T12:32+0300

2022-07-20T12:32+0300

yaşam

errol musk

elon musk

çocuk

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Dünyanın en zengin kişisi olan Tesla CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, bu kez sperm bağışlama teklifleriyle gündeme geldi. Daha önce 4 yaşından itibaren büyüttüğü 35 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'dan bir çocuk sahibi olduğunu açıklayan Errol Musk, şimdi de insanların 'Yeni Elon Musk'lar dünyaya getirmek için' insanların kendisinden talepte bulunduğunu iddia etti.The Sun gazetesine konuşan Errol, "Kolombiya'da üst sınıf Kolombiyalı kadınları hamile bırakmak için sperm bağışlamamı isteyen bir arkadaşım var. Çünkü insanlar, 'Elon'u yaratan gerçek kişiye gidebilecekken neden Elon'a gideyim ki?' diye düşünüyor" dedi.Sperm bağışı için herhangi bir ücret teklif edilmediğini belirten Errol Musk, "Bana para teklif etmediler ama birinci sınıf seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve bunun gibi şeyler teklif ettiler" ifadelerini kullandı.Spermini ücretsiz olarak bağışlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise Errol Musk'ın yanıtı, "Yani, neden olmasın?" oldu.Toplamda 7 çocuğu bulunan Errol Musk, 1979'da Elon Musk'ın da annesi olan Maye Haldeman Musk'tan boşanmıştı. İkilinin Elon Musk haricinde Kimbal ve Tosca adında toplam üç çocukları var.Errol Musk boşanmanın ardından şimdi partneri Jana Bezuidenhout'un annesi Heide Bezuidenhout ile evlenmişti. 18 yıl evli kalan çiftin 2 çocukları olmuştu.Hali hazırda ilk eşi Justine Musk'tan 5, Grimes olarak bilinen Kanadalı şarkıcı Claire Boucher'den 2 çocuğu olan Elon Musk'ın, sahibi olduğu yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zilis ile birlikte ikiz bebeklerinin doğduğu iddia edilmişti.Elon Musk, daha önce insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranları olduğunu söyleyerek, "İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" uyarısında bulunmuştu. Musk, ABD'de düşüşte olan doğum oranlarıyla ilgili attığı bir tweet'te ise, “Yani, üzerime düşeni yapıyorum haha” demişti.

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errol musk, elon musk, çocuk