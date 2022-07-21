https://tr.sputniknews.com/20220721/1058979302.html

İTÜ rektörlüğü hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu'na 'vegan menü' başvurusu

İTÜ rektörlüğü hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu'na 'vegan menü' başvurusu

Vegan Derneği Türkiye, İTÜ’de vegan öğrencilerin menü taleplerini reddeden rektörlük hakkında, 'Öğrencilerin beslenme hakkından eşit olarak yararlanmasına... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T16:42+0300

2022-07-21T16:42+0300

2022-07-21T16:50+0300

türkiye vegan derneği

yaşam

istanbul teknik üniversitesi (itü)

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

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Vegan Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin üniversitede topladıkları 2 bin 266 ıslak imzayla, vegan menü taleplerini İTÜ Rektörlüğü'ne dilekçeyle ilettiği bildirildi. İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan öğrencilerin, Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu'ya sosyal medyadan yaptığı çağrının da karşılıksız kaldığı belirtildi. Açıklamada İTÜ'lü vegan öğrencilerin, 'change.org/ituveganmenu' adresinden dijital imza kampanyası başlattığı da kaydedildi.Derneğin, yemekhane menüsüne veganlar için bitki temelli beslenme seçenekleri konulması talebini mart ayında İTÜ Rektörlüğü'ne yazılı olarak ilettiği belirtilen açıklamada, 4 ay boyunca yanıt alınamadığı da aktarıldı.Tüm yazılı başvuruların yanıtsız kalması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet başvurusunda bulunan Dernek, 'Üniversitenin yemek sunulan tüm alanlarında ve öğünlerde, sağlıklı, dengeli, yeterli miktarda, eşit veya daha uygun fiyattan besleyici vegan opsiyonlar sunulması, buna ilişkin düzenleyici ve sürekli olacak işlem yapılmasını' istedi.Başvuruda ayrıca Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği uyarınca, İTÜ Rektörlüğü'nün görevini yerine getirmesi konusunda tavsiye niteliğinde karar alınması talep edildi. Dilekçede, çok sayıda bilimsel ve akademik çalışma da kaynak gösterilerek, çevre ve insan sağlığı açısından bitkisel beslenmenin önemine de değinildi. Veganların uyguladığı bitki bazlı beslenme pratiğinin, yaşam biçimlerinin bir parçası olduğu ve bundan taviz vermelerini beklemenin vicdan hürriyetine ve insan haklarına aykırı olduğu da kaydedildi.Vegan öğrenci yemek için günlük 100 TL ödüyorBitki bazlı beslenmenin daha fazla bütçe gerektirmedi belirtilen dilekçede, "Maddi ve manevi açıdan yaşamın zor olduğu İstanbul gibi bir şehirde, kendi üniversitesinin yemekhanesinden yemek alamayan öğrencinin her gün dışarıdan yemek yemesi için günlük 100 TL gibi bir harcama yapması gerekiyor. Oysa üniversite yemekhanesinde yemek ücreti yalnızca 3 TL. Öğrencinin herhangi bir işte çalışmadığı, burs veya kredi ile geçimini sağlamaya çalıştığı, barınma imkanlarının da zorluğu göz önünde bulundurulacak olursa, günlük böyle bir harcamaya zorlanması kabul edilebilir değildir. Vegan yaşam biçimini benimseyen öğrencilerin etik tutumları sebebiyle, diğer öğrencilerden ayrı muamele görmesi hem maddi hem manevi anlamda fırsat eşitsizliği yaratmakta olup, bu felsefeyi benimseyen öğrencileri de ötekileştirilmiş konumuna düşürmektedir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220515/vegan-derneginden-universite-yemekhanelerinde-vegan-menu-icin-yoke-dava--1056386505.html

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türkiye vegan derneği, istanbul teknik üniversitesi (itü), kamu denetçiliği kurumu (kdk)