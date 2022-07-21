https://tr.sputniknews.com/20220721/20-kisilik-cete-cokertildi-uyusturucu-baronu-teror-savcisi-kuryeler-polis-cikti-1058963864.html
20 kişilik çete çökertildi: Uyuşturucu baronu terör savcısı, kuryeler polis çıktı
20 kişilik çete çökertildi: Uyuşturucu baronu terör savcısı, kuryeler polis çıktı
Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatını yürüten suç örgütüne baskın yapan Konya narkotik ekipleri, bir polisin aracını durdurdu. Polis olan uyuşturucu kuryesinin... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T11:39+0300
2022-07-21T11:39+0300
2022-07-21T11:39+0300
türkiye
konya
savcı
uyuşturucu
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Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Polis memuru F.K. ile yanındaki eşini gözaltına alan Narkotik polisi, şüphelinin cep telefonuna da el koydu.Sabah gazetesinin haberine göre, şüpheli F.K'nın telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi.Savcı, uyuşturucu nakliyatı için arkadaşının arabasını kullandırmış8 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonrasında savcı Yarbaş'ın, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi.Osman Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiği belirlendi.Polis memuru, uyuşturucu kuryeliği yapmışAynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Osman Yarbaş ile Narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.Savcı sevkiyatları yönetmişKonya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın yardımcıları Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği tespit edildi.
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konya, savcı, uyuşturucu
20 kişilik çete çökertildi: Uyuşturucu baronu terör savcısı, kuryeler polis çıktı
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Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatını yürüten suç örgütüne baskın yapan Konya narkotik ekipleri, bir polisin aracını durdurdu. Polis olan uyuşturucu kuryesinin telefonunda inceleme yapan narkotik ekipleri, aralarında polislerin de olduğu 20 kişilik çeteyi bir savcının yönettiğini belirledi.
Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Polis memuru F.K. ile yanındaki eşini gözaltına alan Narkotik polisi, şüphelinin cep telefonuna da el koydu.
Sabah gazetesinin haberine göre, şüpheli F.K'nın telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi.
Savcı, uyuşturucu nakliyatı için arkadaşının arabasını kullandırmış
8 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonrasında savcı Yarbaş'ın, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi.
Osman Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiği belirlendi.
Polis memuru, uyuşturucu kuryeliği yapmış
Aynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Osman Yarbaş ile Narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.
Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.
Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.
Savcı sevkiyatları yönetmiş
Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın yardımcıları Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.
Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği tespit edildi.