https://tr.sputniknews.com/20220721/ab-suriyenin-ozel-havayolu-sirketi-cham-wingsi-kara-listeden-cikardi-1058951926.html

AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı

AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'e, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sırasında 'insan kaçakçılığı yaptığı'... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T00:34+0300

2022-07-21T00:34+0300

2022-07-21T00:34+0300

dünya

cham wings

suriye

havayolu şirketi

özel

ab

abd

kara liste

yaptırım

belarus

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AB Sözcüsü, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i AB'nin yaptırım listesinden çıkaran kararın, 18 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından imzalandığını duyurdu. Sözcü, 'Cham Wings'in listeye girmesine neden olan faaliyetlerini kesmesiyle istenen etkiyi yaratan yaptırımların kaldırıldığı' açıklamasını getirdi.3 uçakla genelde Ortadoğu'da sefer yapan Cham Wings, 'kara listeye alınmasına başından beri itiraz ettiğini, listeden çıkarılması kararının tümüyle masum olduğunu gösterdiğini, yakın zamanda Avrupa'ya uçmayı planlamadığını, ama bazı havaalanlarından faaliyet izni almasının kolaylaşacağını' söyledi. Birliğe göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralık ayında AB yaptırım listesine alınan Suriyeli özel havayolu şirketi, 'göçmenleri yasadışı şekilde Polonya üzerinden AB'ye geçmeleri için Belarus'a taşımakla' itham edilmişti. Cham Wings, öncesinde ABD tarafından da 'Suriye hükümetinin militan, silah ve teçhizat taşımasına yardım ettiği' iddiasıyla kara listeye sokulmuştu.

suriye

abd

belarus

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