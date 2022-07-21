Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220721/ab-suriyenin-ozel-havayolu-sirketi-cham-wingsi-kara-listeden-cikardi-1058951926.html
AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı
AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı
Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'e, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sırasında 'insan kaçakçılığı yaptığı'... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:34+0300
2022-07-21T00:34+0300
dünya
cham wings
suriye
havayolu şirketi
özel
ab
abd
kara liste
yaptırım
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058952179_0:7:680:390_1920x0_80_0_0_b35d5eff91d54fc078292498a495c47f.jpg
AB Sözcüsü, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i AB'nin yaptırım listesinden çıkaran kararın, 18 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından imzalandığını duyurdu. Sözcü, 'Cham Wings'in listeye girmesine neden olan faaliyetlerini kesmesiyle istenen etkiyi yaratan yaptırımların kaldırıldığı' açıklamasını getirdi.3 uçakla genelde Ortadoğu'da sefer yapan Cham Wings, 'kara listeye alınmasına başından beri itiraz ettiğini, listeden çıkarılması kararının tümüyle masum olduğunu gösterdiğini, yakın zamanda Avrupa'ya uçmayı planlamadığını, ama bazı havaalanlarından faaliyet izni almasının kolaylaşacağını' söyledi. Birliğe göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralık ayında AB yaptırım listesine alınan Suriyeli özel havayolu şirketi, 'göçmenleri yasadışı şekilde Polonya üzerinden AB'ye geçmeleri için Belarus'a taşımakla' itham edilmişti. Cham Wings, öncesinde ABD tarafından da 'Suriye hükümetinin militan, silah ve teçhizat taşımasına yardım ettiği' iddiasıyla kara listeye sokulmuştu.
suriye
abd
belarus
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058952179_0:0:604:453_1920x0_80_0_0_be9a31073a59c4368b17188f137a7978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cham wings, suriye, havayolu şirketi, özel, ab, abd, kara liste, yaptırım, belarus, polonya, göçmen, sığınmacı, insan kaçakçılığı

AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı

00:34 21.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/Cham Wings Airlines@ChamWingsSuriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings
Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/Cham Wings Airlines@ChamWings
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'e, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sırasında 'insan kaçakçılığı yaptığı' iddiasıyla getirdiği yaptırımları kaldırdı.
AB Sözcüsü, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i AB'nin yaptırım listesinden çıkaran kararın, 18 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından imzalandığını duyurdu.
Sözcü, 'Cham Wings'in listeye girmesine neden olan faaliyetlerini kesmesiyle istenen etkiyi yaratan yaptırımların kaldırıldığı' açıklamasını getirdi.
3 uçakla genelde Ortadoğu'da sefer yapan Cham Wings, 'kara listeye alınmasına başından beri itiraz ettiğini, listeden çıkarılması kararının tümüyle masum olduğunu gösterdiğini, yakın zamanda Avrupa'ya uçmayı planlamadığını, ama bazı havaalanlarından faaliyet izni almasının kolaylaşacağını' söyledi.
Birliğe göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralık ayında AB yaptırım listesine alınan Suriyeli özel havayolu şirketi, 'göçmenleri yasadışı şekilde Polonya üzerinden AB'ye geçmeleri için Belarus'a taşımakla' itham edilmişti.
Cham Wings, öncesinde ABD tarafından da 'Suriye hükümetinin militan, silah ve teçhizat taşımasına yardım ettiği' iddiasıyla kara listeye sokulmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала