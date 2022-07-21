https://tr.sputniknews.com/20220721/ab-suriyenin-ozel-havayolu-sirketi-cham-wingsi-kara-listeden-cikardi-1058951926.html
AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı
AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı
Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'e, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sırasında 'insan kaçakçılığı yaptığı'... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:34+0300
2022-07-21T00:34+0300
2022-07-21T00:34+0300
dünya
cham wings
suriye
havayolu şirketi
özel
ab
abd
kara liste
yaptırım
belarus
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AB Sözcüsü, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i AB'nin yaptırım listesinden çıkaran kararın, 18 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından imzalandığını duyurdu. Sözcü, 'Cham Wings'in listeye girmesine neden olan faaliyetlerini kesmesiyle istenen etkiyi yaratan yaptırımların kaldırıldığı' açıklamasını getirdi.3 uçakla genelde Ortadoğu'da sefer yapan Cham Wings, 'kara listeye alınmasına başından beri itiraz ettiğini, listeden çıkarılması kararının tümüyle masum olduğunu gösterdiğini, yakın zamanda Avrupa'ya uçmayı planlamadığını, ama bazı havaalanlarından faaliyet izni almasının kolaylaşacağını' söyledi. Birliğe göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralık ayında AB yaptırım listesine alınan Suriyeli özel havayolu şirketi, 'göçmenleri yasadışı şekilde Polonya üzerinden AB'ye geçmeleri için Belarus'a taşımakla' itham edilmişti. Cham Wings, öncesinde ABD tarafından da 'Suriye hükümetinin militan, silah ve teçhizat taşımasına yardım ettiği' iddiasıyla kara listeye sokulmuştu.
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cham wings, suriye, havayolu şirketi, özel, ab, abd, kara liste, yaptırım, belarus, polonya, göçmen, sığınmacı, insan kaçakçılığı
AB, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i kara listeden çıkardı
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Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'e, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sırasında 'insan kaçakçılığı yaptığı' iddiasıyla getirdiği yaptırımları kaldırdı.
AB Sözcüsü, Suriye'nin özel havayolu şirketi Cham Wings'i AB'nin yaptırım listesinden çıkaran kararın, 18 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından imzalandığını duyurdu.
Sözcü, 'Cham Wings'in listeye girmesine neden olan faaliyetlerini kesmesiyle istenen etkiyi yaratan yaptırımların kaldırıldığı' açıklamasını getirdi.
3 uçakla genelde Ortadoğu'da sefer yapan Cham Wings, 'kara listeye alınmasına başından beri itiraz ettiğini, listeden çıkarılması kararının tümüyle masum olduğunu gösterdiğini, yakın zamanda Avrupa'ya uçmayı planlamadığını, ama bazı havaalanlarından faaliyet izni almasının kolaylaşacağını' söyledi.
Birliğe göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralık ayında AB yaptırım listesine alınan Suriyeli özel havayolu şirketi, 'göçmenleri yasadışı şekilde Polonya üzerinden AB'ye geçmeleri için Belarus'a taşımakla' itham edilmişti.
Cham Wings, öncesinde ABD tarafından da 'Suriye hükümetinin militan, silah ve teçhizat taşımasına yardım ettiği' iddiasıyla kara listeye sokulmuştu.