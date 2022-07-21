Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220721/abdde-yillar-sonra-ilk-cocuk-felci-vakasi-1058989051.html
ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası
ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası
ABD'de yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldü. Virüs, New York'ta aşılanmamış bir yetişkinde tespit edildi. Enfekte kişinin sağlık durumu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:22+0300
2022-07-21T23:22+0300
dünya
çocuk felci
abd
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053369336_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ad48a11f0dd5999ea1cd9d1f150bd7c4.jpg
ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü.ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti.ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053369336_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_369c3085fc986a4167e380144a21829d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk felci, abd, new york

ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası

23:22 21.07.2022
© FotoğrafVirüs
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
ABD'de yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldü. Virüs, New York'ta aşılanmamış bir yetişkinde tespit edildi. Enfekte kişinin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.
New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.
Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.
Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü.
ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti.
ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала