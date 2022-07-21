https://tr.sputniknews.com/20220721/abdde-yillar-sonra-ilk-cocuk-felci-vakasi-1058989051.html
ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası
ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası
ABD'de yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldü. Virüs, New York'ta aşılanmamış bir yetişkinde tespit edildi. Enfekte kişinin sağlık durumu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:22+0300
2022-07-21T23:22+0300
2022-07-21T23:22+0300
dünya
çocuk felci
abd
new york
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ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü.ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti.ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.
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çocuk felci, abd, new york
ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası
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ABD'de yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldü. Virüs, New York'ta aşılanmamış bir yetişkinde tespit edildi. Enfekte kişinin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.
New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.
Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.
Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü.
ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti.
ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.