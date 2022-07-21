https://tr.sputniknews.com/20220721/adanada-cocuklarin-kavgasina-anne-babalar-da-dahil-oldu-1058978026.html
Adana'da çocukların kavgasına anne babalar da dahil oldu
Adana'da çocukların kavgasına anne babalar da dahil oldu
Adana'da çocukları kavga eden iki kadın, çocukları ayırmak istedi. Bu esnada kadınların arasında da arbede çıktı. Çocuklardan birinin babasının da dahil olduğu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:22+0300
2022-07-21T16:22+0300
2022-07-21T16:23+0300
türkiye
adana
tartışma
çocuk
kavga
şikayet
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Çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu.Sesleri duyan T.K.’nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştanı darbetti. Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu. Taştan darp raporu alıp, M.K.’den şikayetçi oldu.'Kocası gelip bana vurdu'Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, “Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez “Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim diye tepki gösterdi. Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik. Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim.” dedi.Komşusu T.K.’nin de Taştan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan’ın oğlu T.T.nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K’nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan’ın elini ısırdığını öne sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html
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adana, tartışma, çocuk, kavga, şikayet
Adana'da çocukların kavgasına anne babalar da dahil oldu
16:22 21.07.2022 (güncellendi: 16:23 21.07.2022) Abone ol
Adana'da çocukları kavga eden iki kadın, çocukları ayırmak istedi. Bu esnada kadınların arasında da arbede çıktı. Çocuklardan birinin babasının da dahil olduğu kavgayı apartman sakinleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu.
Sesleri duyan T.K.’nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştanı darbetti. Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu. Taştan darp raporu alıp, M.K.’den şikayetçi oldu.
'Kocası gelip bana vurdu'
Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, “Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez “Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim diye tepki gösterdi. Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik. Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim.” dedi.
Komşusu T.K.’nin de Taştan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan’ın oğlu T.T.nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K’nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan’ın elini ısırdığını öne sürdü.