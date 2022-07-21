https://tr.sputniknews.com/20220721/afrikada-bulunan-soyu-tukenmis-omurgasiza-zelenskiynin-adi-verildi-1058963479.html

Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’in adı verildi

Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’in adı verildi

Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i adını aldı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T11:20+0300

2022-07-21T11:20+0300

2022-07-21T12:01+0300

yaşam

ukrayna

vladimir zelenskiy

soyu tükenme

kalıntı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055327511_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f5f29fab6d8cdd5e77adbad2aacf0105.jpg

İngiliz Royal Society Open Science dergisine göre, Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in adı verildi.Etiyopya’da keşfedilen fosil 2021’de araştırmalar için Polonya’daki Silesia Üniversitesi’ne götürülmüştü. Buluntu 145-201 milyon yıl öncesine tarihleniyor.Makaleye göre deniz canlısı Zelenskiy’nin ‘cesareti’ onuruna ‘Ausichicrinites zelenskyyi’ adını aldı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, vladimir zelenskiy, soyu tükenme, kalıntı