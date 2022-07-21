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Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’in adı verildi
Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’in adı verildi
Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i adını aldı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T11:20+0300
2022-07-21T12:01+0300
yaşam
ukrayna
vladimir zelenskiy
soyu tükenme
kalıntı
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İngiliz Royal Society Open Science dergisine göre, Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in adı verildi.Etiyopya’da keşfedilen fosil 2021’de araştırmalar için Polonya’daki Silesia Üniversitesi’ne götürülmüştü. Buluntu 145-201 milyon yıl öncesine tarihleniyor.Makaleye göre deniz canlısı Zelenskiy’nin ‘cesareti’ onuruna ‘Ausichicrinites zelenskyyi’ adını aldı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, soyu tükenme, kalıntı

Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’in adı verildi

11:20 21.07.2022 (güncellendi: 12:01 21.07.2022)
© REUTERSVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© REUTERS
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Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i adını aldı.
İngiliz Royal Society Open Science dergisine göre, Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in adı verildi.
Etiyopya’da keşfedilen fosil 2021’de araştırmalar için Polonya’daki Silesia Üniversitesi’ne götürülmüştü. Buluntu 145-201 milyon yıl öncesine tarihleniyor.
Makaleye göre deniz canlısı Zelenskiy’nin ‘cesareti’ onuruna ‘Ausichicrinites zelenskyyi’ adını aldı.
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