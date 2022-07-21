https://tr.sputniknews.com/20220721/ak-parti-istanbul-il-baskanligi-yuz-yuze-100-gun-projesini-duyurdu-1058979663.html

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu

AK Parti, 2023 seçimleri için İstanbul'da çizeceği yol haritasını, bakanlardan sandık görevlilerine kadar herkesin sahada olacağı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T16:44+0300

2022-07-21T16:44+0300

2022-07-21T16:44+0300

türkiye

ak parti

istanbul

bakan

milletvekili

2023

genel seçimler

recep tayyip erdoğan

osman nuri kabaktepe

belediye

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Türkiye’de 2023’te düzenlenecek olan genel seçimler için siyasi partilerin çalışmaları sürerken, AK Parti İl Başkanlığı İstanbul Sütlüce'deki merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini başlattığını duyurdu.Gelecek yıl düzenlenecek seçimler öncesinde İstanbul'da atılması planlanan adımlar ve uygulanacak stratejilerin ortaya konulması için tasarlanan projede, yaz dönemi boyunca şehrin 39 ilçesinde AK Partili bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, ilçe teşkilatları ve sandık kurulu üyeleri görev alacak. Sultanbeyli, Bahçelievler, Güngören ve Kağıthane’den başlatılacak olan projede heyetlerin, genç yaş grupları, kadınlar, iş dünyası, sanat ve spor camiası ile de bir araya gelmeleri amaçlanıyor.‘Proje bugün itibarıyla başladı’Projenin detaylarına dair bilgi aktaran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bu 100 gün içerisinde 20 yıldır yaptığımız hizmetleri hem dış politikayla hem iç politikayla hem ekonomide hem sağlıkta ve hem de diğer tüm alanlardaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşırken, İstanbul'u dinleyeceğimiz, İstanbul'un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul'daki hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın Türkiye'nin geleceğine dair, İstanbul'un geleceğine dair umutlarını, beklentilerini, sorunlarını, paylaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptli bir projeyi bugün itibarı ile başlatıyoruz" dedi.‘16 milyon İstanbullu ile kucaklaşacağız’İstanbul özelinde 2023 seçimleri için izlenecek yöntemlerin ayrıntılarını paylaşan Kabaktepe, “Yoğunlaştırılmış bir şekilde Eylül sonuna kadar aktif olarak çalışacağız. 16 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz ve bu 16 milyon İstanbullu ile kucaklaşacağımız bir program belirledik. Ekonomiyi, istihdamı, uluslararası ilişkiyi, dış politikayı, gıda ve enerji krizini, kültürü ve sanatı konuşacağız. ‘İstanbul söyle, biz dinleyelim’ diyoruz.” şeklinde konuştu.‘Gönüllere sefer etme kararı aldık’Kabaktepe, İstanbul’un genel sorunlarının da proje içerinde değerlendirileceğini kaydederek şunları ifade etti:‘İstanbulluların temel gündemi ekonomi, ulaşım ile deprem gibi sorunlar ve mülteci konusu’Haftanın en az iki üç gününü İstanbullulara ayırdıklarını ifade eden Kabaktepe, “Vatandaşlarımızın en temel gündemlerinden biri ekonomi, İstanbul’un deprem ve ulaşım gibi kendine özgü sorunları da var. Ayrıca mülteci konusu da sokağa çıktığınızda vatandaşların konuştuğu sorunlardan bir tanesi. Dönemsel olarak değişmekle beraber güvenlik ve gıda krizi de önümüze geliyor. Bunların hepsini hükümet olarak, böyle bir kriz ortamından çıkabilmek için alınan tedbirleri vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Bu süreçte de paylaşacağız. Hiçbir zaman sahadan geri adım atmadık, atmayacağız da. Hiçbir hakikatle ve hiçbir gerçeklikle, gözünüzü kapatarak ya da kulağınızı tıkayarak bağımsızlaşma ya da onu çözme şansınız yok. Var olan bir şey gerçeklik olarak karşınızda duruyorsa onunla yüzleşmekten de çekinmemeniz lazım” dedi.‘Hem muhalefet olduğumuz yerlerde hem de iktidar olduğumuz yerlerde görevlerimizi yapacağız’İstabul’un 39 ilçesinde tam zamanlı çalışmalar yürüteceklerine dikkat çeken Kabaktepe, “İstanbul’da AK Parti 3-4 konumu birden yaşıyor. 25 belediyede belediye yönetirken, büyükşehirde muhalefetiz, hükümet olarak da iktidardayız. Bu ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesi ile tüm bu unsurlarla beraber çalışacağız. Hem muhalefet olduğumuz yerlerde hem de iktidar olduğumuz yerlerde görevlerimizi yapacağız. İnşallah milletimizin gönlünde en güzel yeri edebilmek, en güzel pozisyonu bugüne kadar olduğu gibi yine ve yeniden sağlamak, 2023’te AK Parti’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz. İstanbul’un hakikaten hak ettiği konumlarda hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti ve seferberliği göstereceğiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-parti-chpli-belediyelerin-performansini-inceleyecek-1058862994.html

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ak parti, istanbul, bakan, milletvekili, 2023, genel seçimler, recep tayyip erdoğan, osman nuri kabaktepe, belediye, ibb, ilçe başkanlığı