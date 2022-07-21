https://tr.sputniknews.com/20220721/altili-masa-toplantisinin-tarihi-degistirildi-1058989352.html
Altılı masa toplantısının tarihi değiştirildi
Altılı masa toplantısının tarihi değiştirildi
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak değiştirildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:32+0300
2022-07-21T23:32+0300
2022-07-21T23:37+0300
türkiye
6'lı masa
güçlendirilmiş parlamenter sistem
iyi parti
chp
saadet partisi
demokrat parti (dp)
deva partisi
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı. Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi
https://tr.sputniknews.com/20220713/saadet-partisinin-ev-sahipligi-yapacagi-altili-masa-bulusmasinin-tarihi-belli-oldu-1058653766.html
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6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyi parti, chp, saadet partisi, demokrat parti (dp), deva partisi
Altılı masa toplantısının tarihi değiştirildi
23:32 21.07.2022 (güncellendi: 23:37 21.07.2022) Abone ol
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak değiştirildi.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.
Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı. Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi