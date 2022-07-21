https://tr.sputniknews.com/20220721/altili-masa-toplantisinin-tarihi-degistirildi-1058989352.html

Altılı masa toplantısının tarihi değiştirildi

Altılı masa toplantısının tarihi değiştirildi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak değiştirildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T23:32+0300

2022-07-21T23:32+0300

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türkiye

6'lı masa

güçlendirilmiş parlamenter sistem

iyi parti

chp

saadet partisi

demokrat parti (dp)

deva partisi

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı. Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi

https://tr.sputniknews.com/20220713/saadet-partisinin-ev-sahipligi-yapacagi-altili-masa-bulusmasinin-tarihi-belli-oldu-1058653766.html

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6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyi parti, chp, saadet partisi, demokrat parti (dp), deva partisi