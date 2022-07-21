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Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı
Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı
Sunexpress isimli firmanın çalıştığı yemek şirketi tarafından sağlanan yemeğin içinden yılan kafası çıktı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T17:18+0300
2022-07-21T17:18+0300
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Firmanın Ankara-Düsseldorf uçuşunda Sancak Inflight isimli yemek şirketi tarafından sağlanan yemekten yılan kafası çıktı.Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda da bazı yemeklerin küflü olduğu iddia edildi.Söz konusu şirketin birçok uçuş firmasına yemek temin ettiği öğrenildi.
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Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı

17:18 21.07.2022
© FotoğrafAnkara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı
Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf
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Sunexpress isimli firmanın çalıştığı yemek şirketi tarafından sağlanan yemeğin içinden yılan kafası çıktı.
Firmanın Ankara-Düsseldorf uçuşunda Sancak Inflight isimli yemek şirketi tarafından sağlanan yemekten yılan kafası çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda da bazı yemeklerin küflü olduğu iddia edildi.
Söz konusu şirketin birçok uçuş firmasına yemek temin ettiği öğrenildi.
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