Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı

İğrenç ötesi, mide bulandırıcı, rezalet. SunExpress Havayolları uçağındaki ikram yemeklerinin içinden yılan kafası, salyangoz, böcek, küf ne ararsan çıktı. @SunExpress soru şu; bu bir komplo mu yoksa vurdumduymazlık mı? pic.twitter.com/a8yMfmXXiZ