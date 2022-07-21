https://tr.sputniknews.com/20220721/avrupada-sicak-hava-dalgasi-ispanya-ve-portekizde-10-gunde-1700den-fazla-kisi-oldu-1058976081.html

Avrupa'da sıcak hava dalgası: İspanya ve Portekiz'de 10 günde 1700'den fazla kişi öldü

Avrupa'da sıcak hava dalgası: İspanya ve Portekiz'de 10 günde 1700'den fazla kişi öldü

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T15:31+0300

2022-07-21T15:31+0300

2022-07-21T15:31+0300

dünya

ispanya

portekiz

sıcak hava

hava sıcaklığı

ölüm

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Uluslararası basındaki haberlere göre, kıtanın birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti.Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi öldü.Fransa'da ise dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.19 Temmuz’da sıcaklığın ilk kez 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de ise yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi hayatını kaybetti.

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ispanya, portekiz, sıcak hava, hava sıcaklığı, ölüm