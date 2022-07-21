Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220721/biden-10-gun-icinde-cin-devlet-baskani-si-ile-konusacagimi-dusunuyorum-1058957288.html
Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum
Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum
Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T03:06+0300
2022-07-21T03:06+0300
dünya
abd
joe biden
çin
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
görüşme
tayvan
nancy pelosi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7b0430355d9b747d126dc6606d82d8f9.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220721/bidenin-kanser-oldum-aciklamasina-beyaz-saray-aciklik-getirdi-1058956543.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_8f4eca68ea51db5b12f74c136a0fcf60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, görüşme, tayvan, nancy pelosi

Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum

03:06 21.07.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
Abone olTelegram
Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.
Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.
Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.
Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
DÜNYA
Biden'ın 'Kanser oldum' açıklamasına Beyaz Saray açıklık getirdi
02:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала