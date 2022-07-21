https://tr.sputniknews.com/20220721/biden-10-gun-icinde-cin-devlet-baskani-si-ile-konusacagimi-dusunuyorum-1058957288.html
Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum
Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum
Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T03:06+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220721/bidenin-kanser-oldum-aciklamasina-beyaz-saray-aciklik-getirdi-1058956543.html
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abd, joe biden, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, görüşme, tayvan, nancy pelosi
Biden: 10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum
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Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.
Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.
Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.
Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.