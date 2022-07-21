https://tr.sputniknews.com/20220721/bidenin-kanser-oldum-aciklamasina-beyaz-saray-aciklik-getirdi-1058956543.html
Biden'ın 'Kanser oldum' açıklamasına Beyaz Saray açıklık getirdi
Biden'ın 'Kanser oldum' açıklamasına Beyaz Saray açıklık getirdi
Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın bu ifadelerde kastının göreve... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T02:34+0300
2022-07-21T02:34+0300
2022-07-21T02:35+0300
dünya
joe biden
abd
beyaz saray
kanser
fosil
fosil yakıt
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip" ifadeleri kafa karışıklığı yarattı.Birçok kişi sosyal medyadan "Biden kansere mi yakalandı?" paylaşımları yaparken, Beyaz Saray sözcü yardımcılarından Andrew Bates, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin son raporlarında, Biden'ın göreve başlamadan önce kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Geçen yıl Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yayınlanan sağlık raporunda, "Başkan Biden'ın gençliğinde güneşte sıkça zaman geçirdiği biliniyor. Başkanlığa başlamadan önce birkaç lokalize, melanom dışı cilt kanseri alındı. Şu anda cilt kanseri için şüpheli bir alan yok" ifadeleri yer aldı.Raporda ayrıca, Biden'ın güneşe maruz kalmasının yanı sıra, annesinin arabasından püsküren yağdan kaynaklanan durumuna da atıfta bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220720/biden-13-15-aralikta-abd-afrika-zirvesine-ev-sahipligi-yapacagini-duyurdu-1058941373.html
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Biden'ın 'Kanser oldum' açıklamasına Beyaz Saray açıklık getirdi
02:34 21.07.2022 (güncellendi: 02:35 21.07.2022) Abone ol
Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip" ifadeleri kafa karışıklığı yarattı.
Birçok kişi sosyal medyadan "Biden kansere mi yakalandı?" paylaşımları yaparken, Beyaz Saray sözcü yardımcılarından Andrew Bates, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.
Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin son raporlarında, Biden'ın göreve başlamadan önce kanser tedavisi gördüğü belirtildi.
Geçen yıl Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yayınlanan sağlık raporunda, "Başkan Biden'ın gençliğinde güneşte sıkça zaman geçirdiği biliniyor. Başkanlığa başlamadan önce birkaç lokalize, melanom dışı cilt kanseri alındı. Şu anda cilt kanseri için şüpheli bir alan yok" ifadeleri yer aldı.
Raporda ayrıca, Biden'ın güneşe maruz kalmasının yanı sıra, annesinin arabasından püsküren yağdan kaynaklanan durumuna da atıfta bulunuldu.