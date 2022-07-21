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https://tr.sputniknews.com/20220721/bidenin-kovid-testi-pozitif-cikti-1058981734.html
Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı
Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı
Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı'nın Kovid testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T17:24+0300
2022-07-21T18:52+0300
dünya
joe biden
koronavirüs
kovid-19
abd
beyaz saray
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Kovid testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tam aşılı olduğunu, iki destekleyici dozu yaptırdığını, çok hafif semptomlar gösterdiğini ve (Pfizer'in geliştirdiği antiviral ilaç) Paxlovid almaya başladığını' açıkladı.Açıklamada "Başkan Biden, Beyaz Saray'da kendini tecrit edecek ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecek. Beyaz Saray çalışanları ile bu sabah telefonla temas halindeydi. Bu sabah Beyaz Saray'da planladığı toplantılara konutundan telefon ve Zoom aracılığıyla katılacak. Testi negatif çıktığında yüz yüze çalışmaya geri dönecek" denildi. Biden'ın tüm yakın temaslılarına Kongre üyeleri ve gazeteciler dahil olmak üzere uyarı niteliğinde bilgi vereceğini ve şeffaflık adına Başkan'ın sağlık durumu hakkında kamuoyuna günlük bilgilendirme yapacağını belirten Beyaz Saray, Biden'ın salı günkü testinin negatif sonuçlandığını aktardı. Daha dün ABD Başkanı'nın sağlığı, iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma sırasında 'petrol kaynaklı kirliliğin sonucu olarak kansere yakalandığını' söylemesiyle manşetlerdeydi. Bunun üzerine Beyaz Saray'dan 'Biden'ın Başkan olmadan önce lokalize, melanoma olmayan cilt kanseri geçirmiş olmasına atıf yaptığı, doktorunun bunu gençliğinde güneşte çok zaman geçirmesine bağladığı' izahatı geldi. İlk kez koronavirüse yakalanan Biden, Biontech-Pfizer aşısının ilk dozunu Aralık 2020'de, ikinci dozunu Ocak 2021'de olduktan sonra destekleyici dozların ilki için Eylül 2021'de, ikincisi için Mart 2022'de tekrar kollarını sıvadı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/bidenin-kanser-oldum-aciklamasina-beyaz-saray-aciklik-getirdi-1058956543.html
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joe biden, koronavirüs, kovid-19, abd, beyaz saray

Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı

17:24 21.07.2022 (güncellendi: 18:52 21.07.2022)
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı'nın Kovid testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Kovid testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tam aşılı olduğunu, iki destekleyici dozu yaptırdığını, çok hafif semptomlar gösterdiğini ve (Pfizer'in geliştirdiği antiviral ilaç) Paxlovid almaya başladığını' açıkladı.
Açıklamada "Başkan Biden, Beyaz Saray'da kendini tecrit edecek ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecek. Beyaz Saray çalışanları ile bu sabah telefonla temas halindeydi. Bu sabah Beyaz Saray'da planladığı toplantılara konutundan telefon ve Zoom aracılığıyla katılacak. Testi negatif çıktığında yüz yüze çalışmaya geri dönecek" denildi.
Biden'ın tüm yakın temaslılarına Kongre üyeleri ve gazeteciler dahil olmak üzere uyarı niteliğinde bilgi vereceğini ve şeffaflık adına Başkan'ın sağlık durumu hakkında kamuoyuna günlük bilgilendirme yapacağını belirten Beyaz Saray, Biden'ın salı günkü testinin negatif sonuçlandığını aktardı.
Daha dün ABD Başkanı'nın sağlığı, iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma sırasında 'petrol kaynaklı kirliliğin sonucu olarak kansere yakalandığını' söylemesiyle manşetlerdeydi. Bunun üzerine Beyaz Saray'dan 'Biden'ın Başkan olmadan önce lokalize, melanoma olmayan cilt kanseri geçirmiş olmasına atıf yaptığı, doktorunun bunu gençliğinde güneşte çok zaman geçirmesine bağladığı' izahatı geldi.
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İlk kez koronavirüse yakalanan Biden, Biontech-Pfizer aşısının ilk dozunu Aralık 2020'de, ikinci dozunu Ocak 2021'de olduktan sonra destekleyici dozların ilki için Eylül 2021'de, ikincisi için Mart 2022'de tekrar kollarını sıvadı.
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