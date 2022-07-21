https://tr.sputniknews.com/20220721/bilecikte-piknik-alanlarina-giris-ve-cikislar-yasaklandi-1058957899.html
Bilecik’te piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı
Bilecik’te piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı
Bilecik’te meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T03:59+0300
2022-07-21T03:59+0300
2022-07-21T03:59+0300
türkiye
bilecik
orman
yasak
piknik
orman yangını
uyarı
sıcaklık
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Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Tüm piknik-mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılmasına 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasak getirildi. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/balikesirde-ormanlara-giris-yasaklandi-1058851758.html
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bilecik, orman, yasak, piknik, orman yangını, uyarı, sıcaklık
Bilecik’te piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı
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Bilecik’te meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilerek bir dizi önlemler alındı.
Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı.
Tüm piknik-mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılmasına 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasak getirildi.
Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi.