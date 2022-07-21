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BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi
BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi
Birleşmiş Milletler (BM), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü'nün sınır dışı edilme kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T03:12+0300
2022-07-21T03:13+0300
dünya
mali
bm
birleşmiş milletler (bm)
sözcü
sınır dışı
tepki
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Mali makamlarının Mali'deki MINUSMA misyonunun bir personelinden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etme kararından derin üzüntü duyuyoruz" dedi.'İstenmeyen kişi' (persona non grata​​​​​​​) ilkesinin BM personeli için geçerli olmadığını belirten Haq, "Bunun BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere BM Sözleşmesi yükümlülükleriyle uyumsuz olduğunu belirtmek önemlidir" diye ekledi.Sözcü Yardımcısı, "Mali'deki MINUSMA ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, bu konuda yetkili makamlarla birlikte konuyu takip etmek için uygun önlemleri alıyor" ifadesini kullandı.MINUSMA, Mali'deki siyasi süreçleri desteklemek için 25 Nisan 2013'te, 2100 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ile kuruldu.Mali hükümeti dün, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı almıştı.Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin müsamaha edilemeyecek paylaşımları nedeniyle Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtilmiş, Sözcü'nün 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/mali-bm-sozcusunu-sinir-disi-ediyor-1058946394.html
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mali, bm, birleşmiş milletler (bm), sözcü, sınır dışı, tepki

BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi

03:12 21.07.2022 (güncellendi: 03:13 21.07.2022)
© Birleşmiş Milletler Kalkınma AjansıBM'nin dinozoru Frankie The Dino
BM'nin dinozoru Frankie The Dino - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı
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Birleşmiş Milletler (BM), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü'nün sınır dışı edilme kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Mali makamlarının Mali'deki MINUSMA misyonunun bir personelinden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etme kararından derin üzüntü duyuyoruz" dedi.
'İstenmeyen kişi' (persona non grata​​​​​​​) ilkesinin BM personeli için geçerli olmadığını belirten Haq, "Bunun BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere BM Sözleşmesi yükümlülükleriyle uyumsuz olduğunu belirtmek önemlidir" diye ekledi.
Sözcü Yardımcısı, "Mali'deki MINUSMA ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, bu konuda yetkili makamlarla birlikte konuyu takip etmek için uygun önlemleri alıyor" ifadesini kullandı.
MINUSMA, Mali'deki siyasi süreçleri desteklemek için 25 Nisan 2013'te, 2100 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ile kuruldu.
Mali hükümeti dün, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı almıştı.
Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin müsamaha edilemeyecek paylaşımları nedeniyle Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtilmiş, Sözcü'nün 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
DÜNYA
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
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